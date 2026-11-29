In einem direkten Vergleich um einen Platz in der Meistergruppe zählen für Ried wie auch Hartberg die Punkte „doppelt“. Die Oststeirer unterlagen in der Vorwoche gegen Meister LASK (1:2), es war jedoch erst die zweite Niederlage in den vergangenen zehn Runden. Unter Markus Schopp sind die Blauweißen wieder einmal auf Kurs in die Top sechs und gehen auch als Nummer eins der Steiermark in die Runde. Laut Papierform ist es für den Vierten angerichtet: Hartberg hat die jüngsten sieben Spiele gegen Ried allesamt gewonnen. „Wir treffen auf einen Gegner, der sich in den letzten Runden ähnlich gut entwickelt hat wie wir, auch was die Punkte betrifft. Eine Mannschaft, die zurecht auf dem Tabellenplatz ist, wo sie aktuell steht“, meinte Schopp. Ried hätte die Ambitionen, gegen sein Team „noch höher klettern zu können. Das ist uns bewusst. Aber wir glauben auch zu wissen, dass wir dort richtig gute Chancen haben, einfach ein gutes Resultat zu holen.“