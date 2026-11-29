Viele Christkinder in Österreich arbeiten schon auf Hochtouren, damit ihre Liebsten am Heiligabend Geschenke unter dem Christbaum auspacken können. So manchem verderben aber die neu eingeführten Paketabgaben die Freude am Geschenkekaufen. Die „Krone“ hat den Überblick, wann welche Paketsteuern fällig sind.
In den vergangenen Monaten sind gleich mehrere Packerlabgaben eingeführt worden. Doch nicht alle betreffen auch jede Bestellung, es kommt darauf an, woher das Packerl kommt, was drin ist und wie viel der Online-Händler verdient.
2,40 Euro Paketsteuer pro Packerl
Seit 1. Oktober müssen Versandhändler eine Paketsteuer von 2,40 Euro pro Bestellung oder Packerl zahlen, wenn sie in Österreich mehr als 100 Millionen Euro Umsatz machen. Die meisten Händler geben die Steuer einfach an den Kunden weiter – für jedes Packerl sind also 2,40 Euro zusätzlich fällig.
Wie viele andere auch kann der Online-Händler Zalando der Steuer nichts abgewinnen. Zalando hat deswegen beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) beantragt, dass die Paketsteuer wieder abgeschafft wird. Der VfGH wird den Antrag noch im Dezember prüfen.
Zoll auf kleine Pakete
Seit dem Sommer kosten außerdem Packerl mehr, die von außerhalb der EU nach Österreich geschickt werden. Jetzt müssen die Kunden drei Euro Zoll bezahlen, wenn der Inhalt von dem Paket weniger als 150 Euro wert ist. Die Importsteuer betrifft fast alle Packerl, die die Österreicher aus Drittstaaten bestellen, zum Beispiel von Temu oder Shein.
Zusätzliche Bearbeitungsgebühr
Seit November müssen die Konsumenten für Packerl aus Drittstaaten nicht nur die drei Euro EU-Importsteuer zahlen, sondern zusätzlich dazu auch noch eine Bearbeitungsgebühr. Die Bearbeitungsgebühr kann recht schnell in die Höhe schießen, die wird nämlich nicht pro Packerl verrechnet, sondern pro unterschiedlichem Artikel in einem Paket. Für jede Produktkategorie muss der Kunde zwei Euro berappen.
Keine Gebühren oder Steuern sind also fällig, wenn man bei einem Online-Händler innerhalb der EU bestellt, der im Jahr weniger als 100 Millionen Euro verdient. Ansonsten muss man mindestens 2,40 Euro bezahlen – nach oben hin offen. Es kostet übrigens auch keine Extra-Gebühren, wenn eine Privatperson ein Packerl verschickt.
Ein bisschen Zeit bleibt den Christkindln noch, Packerl innerhalb von Österreich sollten aber bis zum 21. Dezember aufgegeben werden, damit sie zu Weihnachten unter dem Baum liegen, schreibt die Post auf ihrer Webseite. Wer ein Paket in angrenzende Länder verschicken will, hat aber nur noch bis 18. Dezember Zeit. Für alle restlichen europäischen Länder müssen die Pakete noch einen Tag früher zur Post gebracht werden.
Die Weihnachtskarten müssen noch ein bisschen früher aufgegeben werden, damit sie bis Weihnachten ankommen. Ein Standard-Brief sollte bis zum 17. Dezember zur Post gebracht werden, wenn er innerhalb von Österreich verschickt wird. Geht er ins Ausland, muss ein Brief schon am 10. (Europa) bzw. am 8. Dezember (Rest der Welt) aufgegeben werden.
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