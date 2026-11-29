Ein bisschen Zeit bleibt den Christkindln noch, Packerl innerhalb von Österreich sollten aber bis zum 21. Dezember aufgegeben werden, damit sie zu Weihnachten unter dem Baum liegen, schreibt die Post auf ihrer Webseite. Wer ein Paket in angrenzende Länder verschicken will, hat aber nur noch bis 18. Dezember Zeit. Für alle restlichen europäischen Länder müssen die Pakete noch einen Tag früher zur Post gebracht werden.