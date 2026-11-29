Irgendwo in Dänemark. Lubos Romza arbeitet dort am Bau: „Ich muss Geld verdienen, weil mein Abschleppwagen weg ist.“ Eigentlich ist der Slowake selbstständiger Abschlepp-Unternehmer. Er ist verzweifelt und macht den österreichischen Behörden Vorwürfe: „Wie kann es sein, dass mein Abschleppwagen gestohlen wird?“ Ausgerechnet vom niederösterreichischen Kontrollplatz Wolfsbach auf der Westautobahn, wo Beamte der Autobahnpolizei mit Technikern des Landes Fahrzeuge kontrollieren und bei Gefahr im Verzug aus dem Verkehr ziehen. So wie es bei ihm der Fall war.