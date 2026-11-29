Lubos Romza durfte im Mai mit seinem Abschleppwagen nicht zur Hochzeit seiner Tochter fahren – wegen einer Reihe von Mängeln. Als er den Lkw Monate später abholen wollte, war er verschwunden – offenbar gestohlen vom Kontrollplatz an der A1. Der Slowake fordert Schadenersatz. Doch die Polizei erwidert: „Keine Haftung“.
Irgendwo in Dänemark. Lubos Romza arbeitet dort am Bau: „Ich muss Geld verdienen, weil mein Abschleppwagen weg ist.“ Eigentlich ist der Slowake selbstständiger Abschlepp-Unternehmer. Er ist verzweifelt und macht den österreichischen Behörden Vorwürfe: „Wie kann es sein, dass mein Abschleppwagen gestohlen wird?“ Ausgerechnet vom niederösterreichischen Kontrollplatz Wolfsbach auf der Westautobahn, wo Beamte der Autobahnpolizei mit Technikern des Landes Fahrzeuge kontrollieren und bei Gefahr im Verzug aus dem Verkehr ziehen. So wie es bei ihm der Fall war.
Weiterfahrt mit Oldtimer für Hochzeit untersagt
Lubos Romza war am 21. Mai mit seinem Abschlepp-Lkw am Weg in den Pinzgau: zur Hochzeit seiner Tochter. Einen Oldtimer-Mercedes sollte er für die Trauung bringen, die Angehörigen waren mit dabei.
Doch dann hielten ihn Polizisten an: Sieben schwere und acht leichte Mängel stellten die Beamten fest, untersagten die Weiterfahrt. „Ich hatte ein slowakisches Pickerl. Der Polizist war sehr unfreundlich und diskriminierend. Er hat mir gesagt, dass der Lkw bis zu sechs Monate dort stehen bleiben kann und ich ihn erst abholen darf, wenn ich die Strafe gezahlt habe.“
Der Polizist hat mir gesagt, dass der Lkw dort stehen bleiben kann. Ich habe ihm das geglaubt, sonst hätte ich ihn dort ganz sicher nicht stehen gelassen.
Lubos Romza im „Krone“-Gespräch
Bild: Kerstin Jönsson
Romza musste jemanden finden, der ihn, drei Angehörige und den Oldtimer holt. „Zum Glück hatte ein Freund aus Saalfelden Zeit. Wir sind in der Nacht vor der Hochzeit angekommen.“ Danach wartete der Slowake auf den Strafbescheid der Bezirkshauptmannschaft, der im August eintraf. Romza zahlte 2500 Euro und organisierte einen größeren Transporter aus Prag, um sein Fahrzeug abzuholen – Preis: 1500 Euro.
„Nur mein Lkw nicht“
Die Abholung für den 14. September kündigte er telefonisch an, eine Freigabe erfolgte. Doch als der Slowake am Kontrollplatz ankam, war sein blauer Lkw nicht mehr da. „Andere Autos, die im Mai dort gestanden sind, waren schon da. Nur mein Lkw nicht.“ Romza erstattete Anzeige wegen Diebstahls.
Aus der Sicht meines Mandanten hätte das vom Staat einbehaltene Fahrzeug ordnungsgemäß verwahrt werden müssen. Er fordert Schadenersatz.
Rechtsanwalt Alexander Bosio zur „Krone“
Bild: Kerstin Jönsson
„6500 Euro Schaden“
Mit seinem Anwalt Alexander Bosio fordert er Schadenersatz: „Durch das Verschulden der Organe der Republik entstand ihm 6500 Euro Schaden“, so Bosio. Die Polizei in St. Pölten bestätigte den Sachverhalt, sieht es aber anders: „Es wurde hingewiesen, dass für das Fahrzeug keine Haftung übernommen wird.“
Weiters: „Der Verkehrskontrollplatz wird nicht überwacht. Wenn die Weiterfahrt vorläufig untersagt wird, ist der Besitzer für sein Eigentum selbst verantwortlich.“ Romza aber betont: „Das hat der Polizist mit keinem Wort gesagt.“
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