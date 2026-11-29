Die rot-weiß-rote Rodel-Equipe setzte in Winterberg somit ihren Erfolgslauf fort. Bereits am Samstag hatten Nico Gleirscher im Einsitzer der Männer sowie Selina Egle und Lara Kipp im Doppelsitzer triumphiert. Schwarz legte einen Tag später nach und feierte mit Laufbestzeit im ersten und der drittbesten Zeit im zweiten Durchgang ihren Debüterfolg in der Elite.