Betriebsprüfung? Da steigt die Nervosität bei Unternehmern. Was ist, wenn die Prüfer etwas finden? Die Rechtsanwälte Tatjana Gutbrunner und Hubert Niedermayr sprechen mit der „Krone“ über Strategien, wie man sich verhalten soll – und sie stellen ihr Buch vor, das wertvolle Tipps enthält.