Fleißig hat Frau Holle ihr Bett ausgeschüttelt und für eine weiße Pracht in Österreich gesorgt. Einem Tiroler (70) in Schwendt (Bezirk Kitzbühel) wurde das zum Verhängnis. Er wollte seine PV-Anlage vom Schnee befreien – und stürzte dabei vom Dach ab.
Für ein Chaos auf den Straßen im ganzen Land sorgten die Schneefälle in der Wochenmitte, wie die „Krone“ ausführlich berichtete. Zahlreiche Unfälle und hängengebliebene Fahrzeuge waren die Folge. Todesopfer gab es zum Glück keines zu beklagen. Für einen Senior in Schwendt hatte die weiße Pracht von Frau Holle aber fatale Folgen.
Er konnte noch selbstständig zu den Nachbarn gelangen, die umgehend die Rettungskräfte alarmierten.
Eine Sprecherin der Polizei
5,5 Meter in Garten abgestürzt
Der 70-Jährige stieg am Samstag gegen 12.15 Uhr auf das Dach seines Wohnhauses, um die Photovoltaikanlage vom Schnee zu befreien. „Dabei stürzte der Mann aus einer Höhe von etwa 5,5 Metern vom Dach in den Garten ab“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Mit Notarzthubschrauber nach Salzburg
Der Senior zog sich eine schwere Thoraxverletzung zu, konnte aber noch selbstständig zu seinen Nachbarn gelangen, die sofort die Rettungskette in Gang setzten. Nach der Erstversorgung wurde der 70-Jährige mit dem Notarzthubschrauber „C4“ ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen.
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