Für ein Chaos auf den Straßen im ganzen Land sorgten die Schneefälle in der Wochenmitte, wie die „Krone“ ausführlich berichtete. Zahlreiche Unfälle und hängengebliebene Fahrzeuge waren die Folge. Todesopfer gab es zum Glück keines zu beklagen. Für einen Senior in Schwendt hatte die weiße Pracht von Frau Holle aber fatale Folgen.