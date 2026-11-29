Schnee-Training

Für die neuntplatzierten Tiroler verlief die Vorbereitung auf die Partie durchaus ungewöhnlich. Am Donnerstag wurde im tiefen Schnee trainiert, nachdem Spieler und Betreuerstab noch Hand an die Schaufel gelegt hatten. Semlic sprach von einer „besonderen“ Einheit, die mental Kraft gegeben und den Teamspirit gestärkt habe. Der Steirer betonte, nicht nach Graz zu fahren, „um die weiße Fahne zu schwenken“. Seine Elf soll für Sturm unangenehm auftreten. Von einem angeschlagenen Kontrahenten will Semlic nichts wissen. „Sturm Graz ist immer noch Sturm Graz. Sie haben eine Phase, wenn ich das vorsichtig beurteilen kann, wo es nicht einfach ist für den Verein. Sie haben viele verletzte Spieler. Aber man hat in Hoffenheim gesehen, wozu sie in der Lage sind.“