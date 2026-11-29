14. Runde in der österreichischen Bundesliga. Der SK Sturm Graz empfängt die WSG Tirol, wir berichten ab 14.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Nach vier Niederlagen in Folge sehnt Sturm Graz ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis herbei. Fabio Ingolitsch sprach nach dem 1:3 bei Hoffenheim von einer „Ergebniskrise“ und „klaren Ankerpunkten, wo wir ansetzen können“. Tags darauf betonte der Trainer, die positiven Aspekte mitnehmen zu wollen. Panik will der zunehmend unter Erfolgsdruck stehende Salzburger nicht aufkommen lassen. Clubchef Christian Jauk verließ Deutschland jedenfalls „frustriert“, wie er anmerkte. National fehlen Sturm bereits neun Zähler auf die Top drei, als Fünfter liegt der Vizemeister sogar hinter Hartberg. Die WSG könnte nun als idealer Gegner gelten, würden die Tiroler nicht mit einer unerwarteten Statistik anreisen. Drei Ligaspiele ist Wattens gegen Sturm ungeschlagen, dabei gelangen zwei Siege. In Liebenau gewann der Außenseiter vor fast genau einem Jahr 3:1. WSG-Coach Philipp Semlic wollte dies aber nicht überbewerten.
Schnee-Training
Für die neuntplatzierten Tiroler verlief die Vorbereitung auf die Partie durchaus ungewöhnlich. Am Donnerstag wurde im tiefen Schnee trainiert, nachdem Spieler und Betreuerstab noch Hand an die Schaufel gelegt hatten. Semlic sprach von einer „besonderen“ Einheit, die mental Kraft gegeben und den Teamspirit gestärkt habe. Der Steirer betonte, nicht nach Graz zu fahren, „um die weiße Fahne zu schwenken“. Seine Elf soll für Sturm unangenehm auftreten. Von einem angeschlagenen Kontrahenten will Semlic nichts wissen. „Sturm Graz ist immer noch Sturm Graz. Sie haben eine Phase, wenn ich das vorsichtig beurteilen kann, wo es nicht einfach ist für den Verein. Sie haben viele verletzte Spieler. Aber man hat in Hoffenheim gesehen, wozu sie in der Lage sind.“
Bei Sturm ist abseits der bereits verletzten Spieler auch der erkrankte Paul Koller fraglich. „Klares Ziel ist es natürlich, endlich wieder einen Sieg einzufahren“, sagte Kapitän Jon Gorenc Stankovic. Man müsse aber auf der Hut sein. „Die WSG hat einige sehr gute Spieler in ihren Reihen – wir werden sie nicht unterschätzen.“ Im Tor der Grazer wird wieder Adam Stejskal stehen, der ab 2023 bis diesen Sommer für die Wattener spielte. „Adam ist etwas präsenter, er ist kommunikativer und ist auch jemand, der am Platz versucht, einfach mehr zu coachen“, begründete Ingolitsch seinen Wechsel.
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