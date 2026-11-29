Vermeulen gelang 5,9 Sekunden hinter Kläbo nach dem missglückten Auftakt am Samstag über 10 km ein großer Schritt nach vorne. „Es war ein gutes Rennen. Ich muss zufrieden sein, aber das war noch nicht das, wo wir hinwollen“, sagte Vermeulen. Stadlober war am Vortag Zehnte geworden, über 20 km lief sie am Ende der um den Sieg sprintenden Spitzengruppe mit neun Sekunden Rückstand ein. Zweite Station der WM-Saison ist kommendes Wochenende Trondheim.