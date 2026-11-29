Ski-Langlaufstar Johannes Hösflot Kläbo hat mit seinem 114. Weltcupsieg die Rekordmarke seiner norwegischen Landsfrau Marit Björgen egalisiert.
Der sechsfache Olympiasieger der Vorsaison triumphierte am Sonntag im finnischen Ruka bei seinem ersten Saisonerfolg im Skating-Massenstartrennen über 20 km vor vier weiteren Norwegern. Mika Vermeulen wurde Elfter. Im Frauen-Rennen landete Teresa Stadlober beim Dreifachsieg von Schweden mit Linn Svahn an der Spitze auf Rang zwölf.
Vermeulen gelang 5,9 Sekunden hinter Kläbo nach dem missglückten Auftakt am Samstag über 10 km ein großer Schritt nach vorne. „Es war ein gutes Rennen. Ich muss zufrieden sein, aber das war noch nicht das, wo wir hinwollen“, sagte Vermeulen. Stadlober war am Vortag Zehnte geworden, über 20 km lief sie am Ende der um den Sieg sprintenden Spitzengruppe mit neun Sekunden Rückstand ein. Zweite Station der WM-Saison ist kommendes Wochenende Trondheim.
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