Finanzchefin in Kanada verhaftet

Der Fall begann im Dezember 2018 mit der Festnahme von Meng in Kanada. Dies löste eine schwere diplomatische Krise aus. Meng wehrte sich fast drei Jahre lang gegen ihre Auslieferung an die USA, bevor sie eine Vereinbarung mit der US-Justiz schloss und nach China zurückkehrte.