Er sei, so der ÖFB-Teamspieler, in seiner bisherigen Karriere schon häufiger mit „Klubs in Verbindung gebracht“ worden. Demnach wollte sich der 29-Jährige nicht wirklich mit dem Gerücht auseinandersetzen: „Mich interessiert jetzt einfach nur das Spiel, das ich gerade mit dem LASK hatte. Der Rest ist mir deshalb auch egal!“