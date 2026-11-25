Sasa Kalajdzic eine Option für die Bayern? Marko Stankovic und Didi Hamann haben den ÖFB-Teamspieler als möglichen Ersatz und Backup für Harry Kane ins Spiel gebracht. Nach dem bitteren 0:1 gegen Bodö/Glimt in der Champions League hat der LASK-Kicker auf die Gerüchte reagiert.
Wie reagieren die Bayern auf den Ausfall von Superstar Harry Kane? Gut möglich, dass man sich im Wintertransferfenster nun doch in der Offensive verstärkt. „Als Backup wär mir tatsächlich Sasa Kalajdzic eingefallen“, brachte Stankovic, im Podcast „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ von Sky Sport Austria, den ÖFB-Kicker ins Spiel.
Nicht die ersten Gerüchte
Und auch Kollege Hamann stimmte zu: „Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie interessiert sind.“ Doch wie steht der angesprochene Teamspieler selbst zu den Gerüchten? „Es ehrt mich natürlich. Aber es interessiert mich nicht“, erklärte Kalajdzic kurz nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen Bodö/Glimt.
Er sei, so der ÖFB-Teamspieler, in seiner bisherigen Karriere schon häufiger mit „Klubs in Verbindung gebracht“ worden. Demnach wollte sich der 29-Jährige nicht wirklich mit dem Gerücht auseinandersetzen: „Mich interessiert jetzt einfach nur das Spiel, das ich gerade mit dem LASK hatte. Der Rest ist mir deshalb auch egal!“
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