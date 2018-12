Huawei-Finanzchefin in Kanada verhaftet

In Kanada ist auf Betreiben der USA die Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei festgenommen worden. Meng Wanzhou - die Tochter von Huawei-Gründer Ren Zhengfei - sei am Wochenende in Vancouver verhaftet worden, teilte ein Sprecher des kanadischen Justizministeriums am Mittwoch mit. Die USA würden eine Auslieferung der Spitzenmanagerin verlangen.