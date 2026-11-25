„Es geht uns nicht ums Geld. Viel schlimmer ist es, dass wir einfach keine Gesprächstermine bekommen haben, obwohl wir uns unzählige Male darum bemüht hätten.“ Karoline Reiter ist empört. Die Linzer Unternehmerin liegt schon seit Längerem mit dem Magistrat im Clinch. Stein des Anstoßes war, dass ihr jüngster Enkel, der Autist ist, aus ihrer Sicht von den Elementarpädagoginnen nicht fachgerecht behandelt worden war und die Behörde eine Begleitung durch einen Ergotherapeuten untersagte.