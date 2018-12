Huawei-Finanzchefin fürchtet in Haft um Gesundheit

Meng sieht sich in den USA mit Vorwürfen des mutmaßlichen Bankenbetrugs und Verstoßes gegen amerikanische Iran-Sanktionen konfrontiert. Bei einer Verurteilung in den USA droht ihr eine jahrzehntelange Haftstrafe. In einer eidesstattlichen Erklärung hat die 46-Jährige ihre Unschuld beteuert. Sie sei bereit, sich den Vorwürfen in einem Gerichtsverfahren in den USA zu stellen, sollte sie dorthin ausgeliefert werden.