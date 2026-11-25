Die Folgen waren dramatisch. Mitgründer Greg Brockman trat aus Protest zurück, Microsoft bot beiden neue Jobs an. Mehr als 700 der rund 770 OpenAI-Mitarbeiter drohten in einem offenen Brief mit Kündigung und einem Wechsel zu Microsoft. Der Machtkampf dauerte nicht einmal eine Woche: Am 21. November wurde Altmans Rückkehr vereinbart, am 29. November übernahm er offiziell wieder die Führung. Eine spätere Untersuchung bestätigte den Vertrauensbruch, kam aber auch zum Schluss, dass sein Verhalten eine Entlassung nicht zwingend erforderlich gemacht habe.