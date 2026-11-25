Eine Technologie, die die Welt verändern soll, doch ihre mächtigsten Lenker sorgen immer wieder für Schlagzeilen, die wenig mit Fortschritt zu tun haben. Nach dem spektakulären Comeback von OpenAI-Chef Sam Altman (ChatGPT) vor einigen Jahren, steht nun auch Nvidia-Boss Jensen Huang trotz ungeklärter Vorwürfe wieder an der Spitze seines Konzerns. Was ist los mit den Männern an der Spitze der KI-Revolution?
Wer die Zukunft der Weltwirtschaft mitgestalten will, sollte eigentlich für Stabilität und Verlässlichkeit stehen. Doch ausgerechnet die mächtigsten Köpfe der KI-Branche liefern ein anderes Bild. OpenAI-Chef Sam Altman musste nach einem beispiellosen Machtkampf seinen Posten räumen, dann kehrte er wenige Tage später zurück.
Jetzt sorgt Nvidia-Mitgründer Jensen Huang für eine Neuauflage: Nach seinem Rücktritt im Zuge eines Spionageskandals ist er wieder an die Spitze des Chip-Riesen zurückgekehrt. Zwei spektakuläre Fälle, die eine grundsätzliche Frage aufwerfen: Wie verlässlich sind jene Menschen, die eine der wohl folgenreichsten Technologien unserer Zeit kontrollieren?
Vertrauensverhältnis gestört, nach wenigen Tagen wieder im Sattel
Der Fall Sam Altman ist mittlerweile drei Jahre her, liest sich aber fast wie eine Blaupause für die jüngsten Ereignisse. Am 17. November 2023 setzte der Verwaltungsrat von OpenAI den damaligen Chef überraschend vor die Tür. Die Begründung: Altman sei gegenüber dem Gremium nicht durchgehend offen und aufrichtig gewesen. Das Vertrauensverhältnis sei zerstört.
Die Folgen waren dramatisch. Mitgründer Greg Brockman trat aus Protest zurück, Microsoft bot beiden neue Jobs an. Mehr als 700 der rund 770 OpenAI-Mitarbeiter drohten in einem offenen Brief mit Kündigung und einem Wechsel zu Microsoft. Der Machtkampf dauerte nicht einmal eine Woche: Am 21. November wurde Altmans Rückkehr vereinbart, am 29. November übernahm er offiziell wieder die Führung. Eine spätere Untersuchung bestätigte den Vertrauensbruch, kam aber auch zum Schluss, dass sein Verhalten eine Entlassung nicht zwingend erforderlich gemacht habe.
Nvidia erlebt die nächste Kehrtwende
Nun erlebt die Tech-Welt eine Neuauflage. Jensen Huang trat am 12. November als Nvidia-Chef zurück. Vorausgegangen waren Berichte über außereheliche Beziehungen, darunter eine Verbindung zur chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang, der US-Ermittler Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst nachsagen. Auch Beziehungen zu Nvidia-Mitarbeiterinnen wurden öffentlich thematisiert. Huang räumte ein, seiner Frau untreu gewesen zu sein, und entschuldigte sich.
Zunächst schien eine Rückkehr ausgeschlossen. Verwaltungsratschef Harvey Jones erklärte sogar ausdrücklich, man werde Huang nicht wieder als CEO einsetzen. Doch Mitarbeiter, Investoren und prominente Unterstützer forderten seine Rückkehr.
Sogar Trump soll interveniert haben
Auch Elon Musk und US-Präsident Donald Trump machten sich für ihn stark. Am Montag folgte dann die überraschende Kehrtwende: Der Verwaltungsrat setzte Huang einstimmig wieder ein. Nach Gesprächen und Informationen aus hohen US-Regierungskreisen sehe man keine Gefahr für die nationale Sicherheit. Die Untersuchungen laufen allerdings weiter.
Wie abhängig die Märkte von Nvidia sind – und wie wichtig Huang offenbar als Führungsperson ist –, zeigte sich unmittelbar: Nach der Rückkehr Huangs legte die Aktie um 31,5 Prozent zu. Der Börsenwert des Konzerns stieg an diesem Tag um beinahe eine Billion Dollar.
Wenn Sicherheit hinter Wachstum zurücksteht
Doch die Personalquerelen sind nicht das einzige Problem der Branche. Auch bei OpenAI gab es erhebliche Konflikte über den Umgang mit den Risiken künstlicher Intelligenz. Im Mai 2024 verließen der Mitgründer und Chef-Wissenschaftler Ilya Sutskever sowie der Sicherheitsforscher Jan Leike das Unternehmen. Beide hatten sich mit den langfristigen Gefahren immer leistungsfähigerer KI beschäftigt. Leike kritisierte bei seinem Abgang öffentlich, dass die Sicherheitskultur und entsprechende Prozesse zunehmend hinter Produktentwicklung und wirtschaftlichen Interessen zurückstehen würden.
Das zuständige Forschungsteam für die Kontrolle besonders leistungsfähiger KI wurde aufgelöst. OpenAI erklärte, die Sicherheitsarbeit künftig stärker in andere Bereiche integrieren zu wollen. Damit steht eine grundsätzliche Frage im Raum: Wie ernst nehmen jene Unternehmen ihre eigenen Sicherheitsversprechen, wenn sie gleichzeitig unter enormem Wettbewerbs- und Wachstumsdruck stehen?
Zu viel Macht in zu wenigen Händen?
Der internationale KI-Sicherheitsbericht warnt ebenfalls vor einer zunehmenden Konzentration der Macht. Die enormen Kosten für Rechenleistung und Entwicklung verschaffen einigen wenigen großen Unternehmen einen entscheidenden Vorsprung. Damit wächst auch ihr Einfluss darauf, wie die Technologie entwickelt und eingesetzt wird.
Natürlich lassen sich die Vorgänge bei OpenAI und Nvidia nicht auf die gesamte Branche übertragen. Doch beide Fälle zeigen, wie stark einzelne Gründerpersönlichkeiten ihre Unternehmen prägen. Wenn Mitarbeiter, Investoren und sogar Regierungen Druck ausüben, weil ein Konzern ohne seinen Chef kaum vorstellbar scheint, wirft das Fragen nach funktionierenden Kontrollmechanismen auf.
Die KI-Revolution wird schließlich nicht nur von Algorithmen, Rechenzentren und Milliardeninvestitionen geprägt. Sie hängt auch von den Menschen ab, die über ihre Entwicklung entscheiden. Und deren Verantwortungsbewusstsein und Führungsqualitäten dürften mindestens ebenso wichtig sein – wie die Technologie selbst.
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