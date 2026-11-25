Bereits am vierten Handelstag ihrer Geschichte sind die Aktien der KI-Firma Anthropic unter den Ausgabepreis gerutscht. Zum Handelsende hielten sie an der US-Technologiebörse Nasdaq bei 80,91 US-Dollar. Der Emissionspreis hatte 83 Dollar betragen. Gegenüber dem Eröffnungskurs von 111,50 Dollar vom Donnerstag haben sich die Papiere bereits um fast 27 Prozent verbilligt.
Anthropic war am Donnerstag mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar (97,8 Milliarden Euro) ein Rekord-Börsengang gelungen. Die Aktien starteten zudem an ihrem ersten Börsentag mit starken Gewinnen in den Handel, der Börsenwert des Konzerns stieg zeitweise auf mehr als zwei Billionen Dollar. Die Kursgewinne schmolzen allerdings bald wieder merklich ab.
Erhoffter Stimmungsumschwung blieb aus
Der Anthropic-Börsengang galt an den Börsen als wichtiger Lackmustest für das Anlegervertrauen in KI-Aktien. Zuletzt mehrten sich Ängste vor einer KI-Blase, überzogenen Mega-Investitionen in Rechenzentren und auch stärkeren Regulierungen der Branche nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Midterms. Dazu kamen der Skandal rund um Nvidia-Chef Jensen Huang und Spekulationen auf eine deutliche Zinserhöhung der US-Notenbank, unter der Tech-Aktien besonders leiden würden.
Käufer von Anthropic-Aktien gehen dabei eine besonders risikoreiche Wette auf die Zukunft des KI-Booms ein. Das Unternehmen wächst zwar rasant, realistische Prognosen über die weitere Geschäftsentwicklung sind aber kaum möglich. Entsprechend schwierig ist eine Bewertung anhand klassischer Kriterien.
Der von vielen Anlegern erhoffte Stimmungswandel durch den Rekordbörsengang von Anthropic war damit ausgeblieben. Von seinem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch hat sich der technologielastige Nasdaq Composite mittlerweile um über 14 Prozent entfernt; der Jahresgewinn ist auf gut zwei Prozent zusammengeschmolzen.
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