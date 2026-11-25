Erhoffter Stimmungsumschwung blieb aus

Der Anthropic-Börsengang galt an den Börsen als wichtiger Lackmustest für das Anlegervertrauen in KI-Aktien. Zuletzt mehrten sich Ängste vor einer KI-Blase, überzogenen Mega-Investitionen in Rechenzentren und auch stärkeren Regulierungen der Branche nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Midterms. Dazu kamen der Skandal rund um Nvidia-Chef Jensen Huang und Spekulationen auf eine deutliche Zinserhöhung der US-Notenbank, unter der Tech-Aktien besonders leiden würden.