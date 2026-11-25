Ihm wird in dem Verfahren vorgeworfen, auf Fotografien zusammen mit mindestens einem nackten minderjährigen Mädchen sowie mit weiteren Kindern in unterschiedlichen Stadien der Entkleidung posiert zu haben. Ermittler waren laut Anklage informiert worden, dass der 82-Jährige entsprechendes Material auf den Philippinen und in zwei Lagerräumen in Los Angeles aufbewahrte, woraufhin es zu Durchsuchungen kam.