Die zweijährigen Shar-Pei-Geschwister wurden behördlich aus schlechter Haltung abgenommen und leben seither im Tierheim Franziskus in Rosental an der Kainach (Steiermark). Auch gesundheitlich hatte das Duo keinen leichten Start. Ihre Hautfalten hingen so weit über die Augen, dass diese kaum zu erkennen waren.