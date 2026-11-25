Notfall: Shar-Pei-Schwestern! Nia und Noemi haben Seite an Seite Schicksalsschläge gemeistert – und ihr Herz dennoch nie vor Menschen verschlossen. Im Tierheim warten sie hoffnungsvoll auf eine zweite Chance und ein Zuhause für immer.
Die zweijährigen Shar-Pei-Geschwister wurden behördlich aus schlechter Haltung abgenommen und leben seither im Tierheim Franziskus in Rosental an der Kainach (Steiermark). Auch gesundheitlich hatte das Duo keinen leichten Start. Ihre Hautfalten hingen so weit über die Augen, dass diese kaum zu erkennen waren.
Schwere Operation überstanden
Beide Hündinnen wurden operiert – doch ihre Augen und Ohren bleiben geschwächt. Beim Shar-Pei zählen extreme Hautfalten zu den bekannten Qualzuchtmerkmalen. Nia und Noemi tragen die Last einer Zuchtentwicklung, an der sie keine Schuld haben.
Sollen zusammenbleiben dürfen
Noemi orientiert sich an ihrer Schwester Nia. Die beiden schenken einander Sicherheit und sollten unbedingt zusammenbleiben dürfen. Menschen gegenüber sind sie unkompliziert, freundlich und aufgeschlossen.
„Sie sind einfach nur entzückend und lieben wirklich jeden Menschen so sehr“, schildert Tierheimleiterin Mag. Nina Mocnik. Die beiden sind kinderliebend. Mit Artgenossen oder Katzen möchten sie ihr Zuhause nicht teilen.
Nach allem, was sie erlebt haben, brauchen die Schwestern dringend einen Lebensplatz bei Rassefreunden. Gesucht sind Menschen, die den Shar-Pei kennen, lieben und sich auf zwei Hündinnen mit Handicap einlassen.
Mehr über „Nia“ und „Noemi“ unter 0680/206 60 57. Tierschutzverein Franziskus, Franziskusweg 1, 8582 Rosental. tierheim-franziskus.at
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