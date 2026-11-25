Mit mehr als 500.000 Besuchern insgesamt bei den heimischen Festivals fiel die Bilanz erwartungsgemäß sehr positiv aus. „Ein lebendiges und von Vielfalt geprägtes Kulturangebot entsteht nicht von selbst. Es sind die vielen engagierten Menschen, die mit ihrer Kreativität, ihrem Einsatz und ihrer Leidenschaft das kulturelle Leben im Burgenland gestalten und bereichern“, betonte Doskozil und bedankte sich für das Engagement.