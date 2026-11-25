Auf Burg Schlaining (Bezirk Oberwart) trafen sich die Intendanten und Kulturverantwortlichen des Burgenlandes. Nach einer erfolgreichen Saison war die Stimmung gut. Zugleich herrscht bereits große Vorfreude auf das kommende Jahr.
Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil hatte zum gemeinsamen Jahresausklang geladen. Die Vertreter der burgenländischen Festivallandschaft kamen zahlreich: Juliane Bogner, Wolfgang Böck, Rico Gulda, Alfons Haider, Wolfgang Horvath, Gerhard Krammer, Eduard Kutrowatz, Johannes Kutrowatz, Christoph Krutzler, Marianne Resetarits, Géza Rhomberg, Daniel Serafin, Christian Spatzek, Ewald Tatar, Andreas Vitasek, Peter Wagner und Martin Weinek folgten der Einladung.
Mit mehr als 500.000 Besuchern insgesamt bei den heimischen Festivals fiel die Bilanz erwartungsgemäß sehr positiv aus. „Ein lebendiges und von Vielfalt geprägtes Kulturangebot entsteht nicht von selbst. Es sind die vielen engagierten Menschen, die mit ihrer Kreativität, ihrem Einsatz und ihrer Leidenschaft das kulturelle Leben im Burgenland gestalten und bereichern“, betonte Doskozil und bedankte sich für das Engagement.
Höchst zufrieden zeigte sich auch Kultur-Betriebe-Burgenland-Geschäftsführerin Claudia Priber: „Die Festivals waren heuer quantitativ und qualitativ hochwertig.“ Zugleich lobte sie das kollegiale Verhältnis der Intendanten untereinander. Jede würde dem anderen gratulieren und applaudieren. „Es gibt gegenseitigen Respekt und Kultur ist im Burgenland fast wie Familie“, so Priber.
Mit großer Vorfreude blicken alle bereits in das kommende Festivaljahr. Bei den Intendanten und Kulturverantwortlichen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Alle waren sich einig, dass das Burgenland weiter Festivalland Nummer 1 in Österreich bleiben soll. Ein besonderer Höhepunkt ist nächstes Jahr das 70-jährige Jubiläum der Seefestspiele Mörbisch.
Geburtstagstorte für Alfons Haider
Passend dazu gab es beim Treffen Glückwünsche für Intendant Alfons Haider, der am Dienstag seinen 69. Geburtstag feierte. Für ihn gab es eine Torte und ein Ständchen von den Kollegen.
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