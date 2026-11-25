Vielen Eltern ist es ein Anliegen, für ihre Kinder Geld auf die Seite zu legen. Bisher waren das klassische Sparbuch oder eine Kinderpolizze oft die erste Wahl, jetzt soll es mit dem Zukunftsdepot eine dritte, ertragreichere Option geben. Dabei handelt es sich um ein eigenes Wertpapierdepot auf den Namen des Kindes, in dem das Geld in Fonds angelegt wird und bis zur Volljährigkeit wächst.