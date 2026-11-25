„Die ersten Tage waren wir in einem Schockzustand – wir fühlten uns verloren und waren wie gelähmt.“ Mit fester Stimme erzählt Svitlana Shut von jenen Tagen im Frühjahr 2022, als die russischen Aggressoren ihre Heimatstadt Konotop umzingelt hatten. Doch den Widerstand im Nordosten der Ukraine, nur 60 Kilometer von der Grenze entfernt, konnten Putins Schergen nie brechen. „Ein Kollege hat angerufen und gesagt, wir müssen einfach etwas tun, wir müssen helfen, sonst drehen wir durch. Also haben wir beschlossen, stärker denn je zu arbeiten, zu helfen und Optimismus zu verbreiten – für den Glauben an den Sieg.“