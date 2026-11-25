Bisher waren die Regeln klar: Wer in Klagenfurt Stadträtin oder Stadtrat werden will, dessen Name muss bei der jüngsten Wahl auf der Liste einer im Gemeinderat vertretenen Partei gestanden haben. Genau das soll aber nun per Beschluss des Kärntner Landtages geändert werden: SPÖ und ÖVP wollen möglich machen, dass auch Personen in den Stadtsenat einziehen können, die zuvor auf keiner Liste waren. Für die Regierungsparteien bedeutet die Maßnahme eine Vergrößerung des Personenkreises und eine Erleichterung bei Umreihungen. Massiver Protest kommt von den Freiheitlichen, die sogar von einer „Aushebelung des Wahlrechts“ sprechen.