Die Tiroler Gamsstadt wird in dieser Woche einmal mehr zur Bühne für große Veranstaltungen. So findet beispielsweise das 14. Filmfestival Kitzbühel statt. Wenig überraschend, locken derartige Events auch zahlreiche Promis an – so etwa „Jedermann“-Mime Philipp Hochmair.
Stillstand? Gibt es in Kitzbühel kaum. Die Gamsstadt weiß, wie man für Gesprächsstoff sorgt – vor allem mit hochkarätigen Events. Dazu zählen zum Beispiel die Klassiker wie das Hahnenkamm Rennen, die Generali Open und das Musikfestival mit Andreas Gabalier ebenso wie „jüngere“ Veranstaltungen (zum Beispiel das Golf Festival) und Premieren wie das „Sound Escape Winter Edition“ im Dezember, für das der internationale Star-DJ Hugel gewonnen werden konnte.
Ein bedeutender Knotenpunkt
Auch in dieser Woche locken wieder Events eine ganze Promi-Schar in die Stadt, die rund 8000 Einwohner zählt. Das Filmfestival Kitzbühel hat sich seit der Gründung im Jahr 2012 von einer regionalen Initiative zu einer international geschätzten Plattform für Filmschaffende und Branchenvertreter entwickelt. Mittlerweile gilt es als bedeutender Knotenpunkt etabliert. Noch bis kommenden Samstag finden etliche Events im Zuge dieser Veranstaltung statt.
Bei der Romy Gala am Freitagabend werden ebenfalls zahlreiche prominente Gäste aus Schauspiel, Regie, Produktion, Moderation, Musik, Sport und Society wieder über den roten Teppich laufen.
Hochmair ist bereits angekommen
Für Glamour-Momente sorgt ein Schauspieler bereits jetzt schon, wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte – und zwar Philipp Hochmair, „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen. Anfang der Woche ist er in Kitzbühel angekommen, eingecheckt hat er im Hotel Kitzhof Mountain Design Resort, einem der Spitzenhotels in der Region.
„Das ist eine große Ehre“
„Es ist natürlich eine besondere Ehre, einen dermaßen hochkarätigen Schauspieler als Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Wir heißen ihn herzlich willkommen“, betonen Johannes Mitterer, geschäftsführender Hoteldirektor, und Julia Reichenfelser, Director of Revenue & Reservations. Die beiden haben sogar ein Foto mit Hochmair ergattert.
Wie lange bleibt Hochmair?
Der Schauspieler verweilt noch einige Tage im Hotel – wie lange genau, das dürfen Mitterer und Reichenfelser freilich nicht verraten. Jedenfalls war Hochmair bei der Eröffnung des Filmfestivals Kitzbühel am Dienstagabend dabei, ebenso steht er auf der Gästeliste von der Romy Gala.
Eines geben Mitterer und Reichenfelser dann aber dort preis: „Wir erwarten im Laufe dieser Woche noch mehr prominente Gäste in unserem Haus, worüber wir uns natürlich sehr freuen!“ Für weitere Glamour-Momente ist somit bestens gesorgt...!
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