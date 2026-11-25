Stillstand? Gibt es in Kitzbühel kaum. Die Gamsstadt weiß, wie man für Gesprächsstoff sorgt – vor allem mit hochkarätigen Events. Dazu zählen zum Beispiel die Klassiker wie das Hahnenkamm Rennen, die Generali Open und das Musikfestival mit Andreas Gabalier ebenso wie „jüngere“ Veranstaltungen (zum Beispiel das Golf Festival) und Premieren wie das „Sound Escape Winter Edition“ im Dezember, für das der internationale Star-DJ Hugel gewonnen werden konnte.