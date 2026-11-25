Sie war Deutschlands erstes Supermodel, jetzt ist Veruschka von Lehndorff tot. Sie starb im Alter von 87 Jahren, wie die „Bild“-Zeitung bezugnehmend auf einen Angehörigen berichtete.
Veruschka von Lehndorff wurde in den 1960er-Jahren weltberühmt, ihre außergewöhnlichen Bodypainting- und Fotokunstprojekte machten sie zur Ikone. Sie galt als erstes Supermodel Deutschlands, als prägendes Gesicht der „Swining Sixties“ und zierte gleich dutzendfach die Cover von „Vogue“ bis zum „Times Magazine“.
Zuletzt lebte Veruschka eher zurückgezogen in Berlin. Hin und wieder aber stand sie in den letzten Jahren noch vor der Kamera – so übernahm sie etwa eine kleine Rolle im James-Bond-Film „Casino Royale“ von 2006 und posierte 2018 mit 78 Jahren als Model für das Modelabel Acne Studios.
In den 60er-Jahren zum Superstar
Den Durchbruch erlebt die über 1,80 Meter große von Lehndorff in den 60er-Jahren durch die Bilder ihres damaligen Lebensgefährten Franco Rubartelli und eine kleinere Rolle in dem preisgekrönten Kinothriller „Blow Up“, der das Lebensgefühl der Beat-Generation einfängt. Rubartelli war angesagter Modefotograf. Das Paar lernte sich in Florenz kennen, wo von Lehndorff damals Kunst studiert. Rubartelli baute sie systematisch auf.
Fotoshootings mit anderen berühmte Fotografen wie Irving Penn und Helmut Newton folgten. Innerhalb weniger Jahre sollte von Lehndorff alias Veruschka angeblich mehr als 800 Mal auf Titelbildern erschienen sein, allein elf Cover widmet ihr die US-Ausgabe der stets stilbildenden Modezeitschrift „Vogue“. Zusammen mit der britischen Modelikone Lesley „Twiggy“ Lawson galt sie als erstes Vertreterin einer Generation neuartiger Supermodels.
Veruschka und Twiggy verkörperten mehr als die bis dahin vorherrschenden Mannequins, die vor allem Kleidungsstücke präsentieren. Models wie sie standen mit offensivem Sex-Appeal auch für ein neues Selbstbewusstsein von Frauen und wurden dabei selbst zu einem Phänomen der globalen Popkultur. Veruschka etwa ließ sich vom spanischen Künstler Salvador Dali für ein berühmtes Fotoshooting mit Rasierschaum zur lebenden Skulptur stilisieren.
Von Lehndorffs Vater wurde hingerichtet
Von Lehndorff hatte da indes schon einen alles andere als einfachen Weg hinter sich. Geboren wurde sie am 14. Mai 1939 als eine von vier Töchtern des ostpreußischen Gutsbesitzers Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort. Ihr Vater gehörte zu den Widerstandskämpfern um Claus Schenk Graf von Stauffenberg und wurde nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 hingerichtet. Seine Ehefrau kam in Haft, die damals erst fünfjährige von Lehndorff und ihre Schwestern wurden in ein NS-Kinderheim verschleppt.
Die ehemals wohlhabende Familie wurde enteignet und sozial geächtet, noch bis weit in die Nachkriegszeit hinein vollziehen weite Teile der Gesellschaft den Bruch mit dem Nationalsozialismus nicht. Ihre traumatische Kindheit bezeichnet von Lehndorff später als „apokalyptische Geschichte“.
Fand sich als Kind zu hässlich
In der Nachkriegszeit lebte die Familie an wechselnden Orten, ab 1953 in Hamburg. Von Lehndorff, die sich nach eigenen Angaben als Kind als viel zu groß und hässlich empfindet, ging zunächst auf Internatsschulen. Sie hatte Schuhgröße 45, ließ sich diese operativ auf 43 verkleinern. Im Alter von 18 Jahren ging sie für ein Kunststudium nach Florenz in Italien, was ihrem Leben durch ihre Entdeckung für die Kamera eine neue Richtung gab.
Einige Zeit galt sie als weltweit bestverdienendes Model. Mode an sich jedoch interessierte sie nach eigenen Angaben ebenso wenig wie Geld. „Ich habe mein Modelleben immer als eine Art von Performance gesehen“, sagte sie 2011 dem Magazin der „Zeit“. Sie habe sich mit Veruschka selbst als „Kunstfigur“ erschaffen und ihr Erscheinungsbild dafür dankend genutzt.
Sprach offen über psychische Probleme
Von Lehndorff lebte in Paris und New York, ab den 70er-Jahren aber wurde es stiller um sie. Gelegentlich übernahm, sie Filmrollen, vor allem aber etablierte sie sich nun als avantgardistische Bodypaintingkünstlerin, die die Bemalung des eigenen Körpers zur Kunstform macht. Dabei arbeitete sie mit ihrem neuen Lebensgefährten, dem Künstler Holger Trülzsch, zusammen.
Doch zeitweise litt von Lehndorff unter Depressionen, Suizidversuche und Psychiatrieaufenthalte wegen Psychosen kamen dazu. Ein Geheimnis machte sie daraus nie. Sie habe in die „eigenen Abgründe“ geschaut, sagte sie einmal der „Welt“. Diese Zeiten aber hätten auch etwas Gutes gehabt. „Sie zwangen mich, mich aus Umständen zu befreien, in denen ich nicht weiterleben wollte, und ein aufrichtiges, inspiriertes Leben zu führen.“
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