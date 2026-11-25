Fand sich als Kind zu hässlich

In der Nachkriegszeit lebte die Familie an wechselnden Orten, ab 1953 in Hamburg. Von Lehndorff, die sich nach eigenen Angaben als Kind als viel zu groß und hässlich empfindet, ging zunächst auf Internatsschulen. Sie hatte Schuhgröße 45, ließ sich diese operativ auf 43 verkleinern. Im Alter von 18 Jahren ging sie für ein Kunststudium nach Florenz in Italien, was ihrem Leben durch ihre Entdeckung für die Kamera eine neue Richtung gab.