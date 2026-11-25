Bereits am Wochenende hat Hailey Bieber ihren 30. Geburtstag gefeiert. Wie sexy dieser ausfiel, das zeigte die Model-Beauty jetzt auf Instagram. Das fesche Geburtstagskind genoss mit Ehemann Justin Bieber nämlich eine sexy Bikini-Auszeit in der Sonne.
Bislang hielt sich Hailey Bieber zu ihrem runden Geburtstag auf Instagram eher bedeckt. Aus gutem Grund, wie jetzt herauskommt. Die Model-Beauty jettete mit Ehemann Justin Bieber nämlich zur Feier des Tages in die Sonne – und packte ganz offensichtlich nur spärlich Kleidung ein.
Bieber zeigt Traumkurven
Das lassen zumindest die Bilder erahnen, die Bieber jetzt mit ihren Fans auf Instagram teilte. Da räkelt sich das fesche Geburtstagskind nämlich in einem knappen, goldenen Bikini am Bug einer Jacht und zeigt seinen unfassbar trainierten Bauch.
Klicken Sie sich hier durch die Fotos von Hailey Biebers Geburtstags-Trip:
Eine weitere Aufnahme zeigt Bieber im selben Beach-Outfit – zum goldenen Zweiteiler kombinierte sie einen langen Leo-Kimono mit Pelzkragen und einen Cowboyhut – in einem Garten mit Palmen.
Aber auch abends fiel das Outfit der Bieber-Gattin ähnlich freizügig aus. Zum Geburtstagsfeuerwerk trug Hailey nämlich eine offenherzige, grüne Bluse. Das gefiel nicht nur ihrem Justin, sondern auch den Fans.
„Von Tag zu Tag schöner“
In der Kommentarspalte trudelten neben zahlreichen Geburtstagsglückwünschen – etwa von Promi-Freundinnen wie Kylie Jenner, Khloé Kardashian oder Paris Hilton – auch viele Komplimente ein. „Du wirst von Tag zu Tag schöner“, hieß es da etwa. Oder: „30, flirtlustig und voller Leben.“
Hailey und Justin Bieber sind seit 2018 verheiratet. Der gemeinsame Sohn Jack Blues kam im August 2024 zur Welt. Bieber ist nicht nur als Model erfolgreich, sie gründete 2022 auch ihre Beauty-Marke Rhode, die sie im letzten Jahr um eine kolportierte Milliarde US-Dollar verkaufte.
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