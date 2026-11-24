Die US-Regierung soll neue Zölle gegen zahlreiche Waren aus der EU und China planen. Insgesamt seien 16 Handelspartner betroffen, sagten drei Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. Die neuen Abgaben sollen zusätzlich zu den von Trump bereits verhängten Zöllen erhoben werden.
Sie würden teilweise weltweite Einfuhrsteuern ersetzen, die der Oberste Gerichtshof im Februar gekippt hatte. Derzeit läuft eine Untersuchung, deren Ergebnisse laut den Insidern noch im Laufe des Dienstags (Ortszeit) oder am Mittwoch vorgestellt werden könnten. Von dieser sind unter anderem Indien, Japan, Mexiko, die Schweiz, China und die EU betroffen.
In China sieht das Weiße Haus den größten Verursacher industrieller Überkapazitäten. Das Land überschwemme die Weltmärkte mit Stahl, Aluminium, Elektroautos, Solaranlagen und anderen Gütern, hieß es. Die Regierung in Peking weist das zurück. Die chinesischen Exporte seien Ausdruck von Wettbewerbsvorteilen. Im Visier der Untersuchung stehen auch Investitionen der Volksrepublik in südostasiatischen Ländern wie Vietnam, Indonesien und Kambodscha. Damit sollen Versuche unterbunden werden, Güter für den US-Markt dort zu produzieren und auf diese Weise Zölle zu umgehen.
Vorwurf der Zwangsarbeit in der EU
Wie hoch die neuen Abgaben ausfallen oder ob es Ausnahmen geben wird, blieb laut den Insidern zunächst unklar. Im März war die Untersuchung eingeleitet worden. Zeitgleich hatte eine weitere Prüfung begonnen, ob 59 Länder und die EU Gesetze gegen Zwangsarbeit ausreichend umsetzen. Im Juli verhängte das Weiße Haus Zölle von zehn oder 12,5 Prozent auf Waren dieser 60 Handelspartner. Für China gilt bis zum 10. Jänner ein Handelsfrieden. Dieser deckelt die Zölle auf Waren auf 20 Prozent, zusätzlich zu den Abgaben von ungefähr 25 Prozent aus Trumps erster Amtszeit. Da die USA bereits einen Zwangsarbeits-Zoll von 12,5 Prozent auf alle chinesischen Importe erheben, verbleiben nur noch 7,5 Prozent bis zur Obergrenze.
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