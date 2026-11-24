Vorwurf der Zwangsarbeit in der EU

Wie hoch die neuen Abgaben ausfallen oder ob es Ausnahmen geben wird, blieb laut den Insidern zunächst unklar. Im März war die Untersuchung eingeleitet worden. Zeitgleich hatte eine weitere Prüfung begonnen, ob 59 Länder und die EU Gesetze gegen Zwangsarbeit ausreichend umsetzen. Im Juli verhängte das Weiße Haus Zölle von zehn oder 12,5 Prozent auf Waren dieser 60 Handelspartner. Für China gilt bis zum 10. Jänner ein Handelsfrieden. Dieser deckelt die Zölle auf Waren auf 20 Prozent, zusätzlich zu den Abgaben von ungefähr 25 Prozent aus Trumps erster Amtszeit. Da die USA bereits einen Zwangsarbeits-Zoll von 12,5 Prozent auf alle chinesischen Importe erheben, verbleiben nur noch 7,5 Prozent bis zur Obergrenze.