Neue Strategien nötig
Britische Luftwaffe schützt Flugzeuge vor Drohnen
Die britische Luftwaffe bringt Medienberichten zufolge ihre Flugzeuge ab sofort nachts in Hangars und Unterstände, um sie vor möglichen Drohnenangriffen zu schützen. Zuletzt hatte es einige verdächtige Vorfälle diesbezüglich gegeben.
Die Maßnahmen umfassen zudem Pläne, ungeschützte Flugzeuge mit Anti-Drohnen-Netzen abzusichern, berichteten die Zeitung „The Times“ und der Sender Sky News am Mittwoch ohne Angabe von Quellen. Das Verteidigungsministerium reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zu den Berichten.
Erhöhte Sabotagegefahr
Hintergrund der Berichte ist eine Warnung des britischen Verteidigungsministeriums und des Inlandsgeheimdienstes MI5 vom Dienstag vor einer erhöhten Sabotagegefahr durch Russland sowie Vorfälle an Militärstützpunkten in Großbritannien, die offenbar mit dem Iran in Verbindung stehen.
Soldaten der US-Luftwaffe hatten in diesem Monat auf dem Stützpunkt RAF (Royal Air Force) Lakenheath auf „mutmaßliche unbefugte Drohnenaktivitäten“ reagiert – nur wenige Tage, nachdem die USA Tankflugzeuge von einem anderen Luftwaffenstützpunkt dorthin verlegt hatten.
US-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Monat gesagt, eine Bedrohung mit Verbindung zum Iran habe nach einem Vorfall im September zum Abzug von US-Bombern des Typs B-1 vom britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford geführt. Nahe Fairford wurden fünf Männer wegen verdächtiger Aktivitäten rund um das Gelände festgenommen. Dieser Vorfall könnte den Behörden zufolge mit dem Iran zusammenhängen.
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