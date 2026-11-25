US-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Monat gesagt, eine Bedrohung mit Verbindung zum Iran habe nach einem Vorfall im September zum Abzug von US-Bombern des Typs B-1 vom britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford geführt. Nahe Fairford wurden fünf Männer wegen verdächtiger Aktivitäten rund um das Gelände festgenommen. Dieser Vorfall könnte den Behörden zufolge mit dem Iran zusammenhängen.