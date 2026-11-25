Spuckattacken und Co. werden meldepflichtig

Doch nicht nur auf den Schienen, auch auf dem Verordnungsweg wird die Gangart verschärft. Körperliche Übergriffe und Verletzungen der „sexuellen Integrität“ von Bahnbediensteten sollen künftig verpflichtend gemeldet werden. Das gilt auch für Spuckattacken oder das Anschütten mit Flüssigkeiten, sofern eine konkrete Gesundheitsgefährdung oder Verletzung vorliegt. „Jeder einzelne Übergriff ist einer zu viel!“, stellt Hanke gegenüber der „Krone“ klar.