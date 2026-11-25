Stille Fahrt! Zahlreiche Sicherheitsleute sollen in der Vorweihnachtszeit für Ruhe und Ordnung auf beliebten Strecken sorgen. Minister Peter Hanke mit der „Krone“ beim Lokalaugenschein.
Wenn sich die Züge mit Christkindlmarktbesuchern, Einkaufstouristen und Pendlern füllen, rückt das Thema Sicherheit auf den Schienen verstärkt in den Fokus. Pöbeleien, aggressive Fahrgäste und Übergriffe auf das Bahnpersonal finden nämlich auch in den Öffis statt. Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) will auch deshalb beim Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitern einen Gang höher schalten.
Während schon im Advent zahlreiche Securitymitarbeitern auf den Strecken unterwegs sind, sollen ab dem Jahreswechsel rund 16 zusätzliche Mitarbeiter in den Nah- und Regionalverkehrszügen der Ostregion zum Einsatz kommen, bis 2028 wird auf rund 40 zusätzliche Kräfte aufgestockt. Der Westen gilt ja als vergleichsweise „ruhiges Pflaster“.
Randalierer dürfen künftig keinen Spielraum mehr haben. Sicherheit ist die Grundlage dafür, dass Menschen gerne mit der Bahn fahren.
Minister Peter Hanke (SPÖ)
Besonders in den frühen Morgen- und späten Abendstunden sowie auf stark frequentierten Verbindungen soll die Präsenz erhöht werden: „Sicherheit ist die Grundlage dafür, dass Menschen gerne mit der Bahn fahren“, betont Hanke beim Lokalaugenschein am Wiener Hauptbahnhof. Mehr sichtbare Präsenz an Bord soll nicht nur das Sicherheitsgefühl der Passagiere stärken, sondern auch das Zugpersonal entlasten.
Spuckattacken und Co. werden meldepflichtig
Doch nicht nur auf den Schienen, auch auf dem Verordnungsweg wird die Gangart verschärft. Körperliche Übergriffe und Verletzungen der „sexuellen Integrität“ von Bahnbediensteten sollen künftig verpflichtend gemeldet werden. Das gilt auch für Spuckattacken oder das Anschütten mit Flüssigkeiten, sofern eine konkrete Gesundheitsgefährdung oder Verletzung vorliegt. „Jeder einzelne Übergriff ist einer zu viel!“, stellt Hanke gegenüber der „Krone“ klar.
Durch ein österreichweites Lagebild sollen besonders gefährdete Streckenabschnitte künftig leichter identifiziert und gezielt entschärft werden. Flankiert wird die Offensive, wie berichtet, vom Zehn-Punkte-Plan, den Ministerien, ÖBB und Sozialpartner gemeinsam erarbeitet haben.
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