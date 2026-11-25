Es habe sich um den Leiter des internen Sicherheitsapparats der Terrororganisation im nördlichen Gazastreifen gehandelt. Das israelische Militär warf der Hamas in einer Mitteilung vor, Proteste zu unterdrücken und durch Folter und Hinrichtungen die Herrschaft über die Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Das Innenministerium im Gazastreifen bestätigte den Tod von Mohammed Majid Abu al-Uf. Bei dem Luftangriff kamen auch seine Ehefrau und die beiden Töchter im Alter von 13 und 15 Jahren ums Leben.