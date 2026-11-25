Neuer Angriff in Gaza
Israels Armee tötete Hamas-Mitglied und Familie
Bei einem Angriff des israelischen Militärs im Gazastreifen sind ein hochrangiges Hamas-Mitglied, seine Ehefrau und die beiden Töchter (13, 15) ums Leben gekommen. Der Mann war laut israelischen Angaben für die Hinrichtung und Folter von Gegnerinnen und Gegnern der Hamas zuständig.
Es habe sich um den Leiter des internen Sicherheitsapparats der Terrororganisation im nördlichen Gazastreifen gehandelt. Das israelische Militär warf der Hamas in einer Mitteilung vor, Proteste zu unterdrücken und durch Folter und Hinrichtungen die Herrschaft über die Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Das Innenministerium im Gazastreifen bestätigte den Tod von Mohammed Majid Abu al-Uf. Bei dem Luftangriff kamen auch seine Ehefrau und die beiden Töchter im Alter von 13 und 15 Jahren ums Leben.
Augenzeuginnen und Augenzeugen berichteten, dass Israels Streitkräfte in der Nacht die Wohnung von al-Uf und seiner Familie attackiert hätten. Dabei seien auch mehrere Menschen schwer verletzt worden, die nun in einem Krankenhaus in der Stadt Gaza behandelt werden.
Erst am Dienstag hatte das israelische Militär den Leiter des internen Sicherheitsapparats der Hamas für den gesamten Gazastreifen, Naim Abu Nahal, getötet. Laut Berichten ist der Sicherheitsapparat unter anderem für die Sicherheit hochrangiger Funktionäre und für die Koordinierung von deren Treffen zuständig. Bei mehreren Angriffen in verschiedenen Teilen des Gazastreifens wurden am Dienstag neun Menschen getötet, Abu Nahal eingerechnet.
Eigentlich herrscht seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe im Gazastreifen. Zuletzt hat das israelische Militär seine Attacken aber wieder verstärkt. Laut eigener Aussage werden gezielt ranghohe Mitglieder der Terrororganisation getötet.
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