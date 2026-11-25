Krise in Libyen könnte sich verschärfen

Das zweite Ziel war laut Selenskyj „das russische Frachtschiff ‘MV Angara‘“, das die russische Seite für Waffenlieferungen genutzt haben soll. Die international anerkannte Regierung Libyens verurteilte die beiden ukrainischen Angriffe scharf und forderte von Kiew eine Erklärung. Die von Haftar und seinen Söhnen gestützten Behörden im Osten des Landes forderten die UNO auf, die mutmaßliche Präsenz ukrainischer Streitkräfte im Westen Libyens zu untersuchen. Zudem kündigte sie an, gemeinsam mit Russland eine Untersuchung zu den Angriffen auf die Schiffe einzuleiten.