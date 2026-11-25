Nach ukrainischen Angriffen auf zwei russische Schiffe vor der libyschen Küste sind zwei Soldaten an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Das gab der Sohn des im Osten Libyens mächtigen Befehlshabers, Saddam Haftar, in der Nacht auf Mittwoch bekannt.
Die beiden Männer seien infolge von Verletzungen ums Leben gekommen, „die sie bei der Erfüllung ihrer nationalen Pflicht nach dem verbrecherischen Angriff auf den Marinestützpunkt Benghazi erlitten hatten“, sagte Haftar. Der in Ostlibyen herrschende Regierungschef Ussama Hamad bestätigte den Tod der beiden Soldaten der Seestreitkräfte.
Wie berichtet, hatten ukrainische Streitkräfte am Sonntag eine russische Korvette im Hafen von Benghazi versenkt und ein russisches Frachtschiff vor der libyschen Küste mit Marinedrohnen getroffen. „Trotz aller Bemühungen des Feindes, den Angriff abzuwehren, wurde die russische Korvette ‘Merkuri‘ versenkt“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU gab an, die Korvette habe „regelmäßig feindliche Marinekonvois eskortiert“ und sei Teil von Russlands Schwarzmeerflotte gewesen.
Krise in Libyen könnte sich verschärfen
Das zweite Ziel war laut Selenskyj „das russische Frachtschiff ‘MV Angara‘“, das die russische Seite für Waffenlieferungen genutzt haben soll. Die international anerkannte Regierung Libyens verurteilte die beiden ukrainischen Angriffe scharf und forderte von Kiew eine Erklärung. Die von Haftar und seinen Söhnen gestützten Behörden im Osten des Landes forderten die UNO auf, die mutmaßliche Präsenz ukrainischer Streitkräfte im Westen Libyens zu untersuchen. Zudem kündigte sie an, gemeinsam mit Russland eine Untersuchung zu den Angriffen auf die Schiffe einzuleiten.
Libyen ist seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 faktisch geteilt. Der international anerkannten Regierung in Tripolis steht eine rivalisierende Regierung in Benghazi gegenüber, die enge Beziehungen zu Russland unterhält. Die von Haftar befehligten ostlibyschen Streitkräfte kontrollieren den gesamten Osten und einen Großteil des Südens des Landes. Der Vorfall schürte Befürchtungen, dass sich die Krise in dem de facto gespaltenen Land weiter verschärfen könnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.