Alltagsszene in Salzburg beim Zebrastreifen am Hanuschplatz – der wohl meistgenutzte Schutzweg der Altstadt. Ein Fußgänger (70) ärgerte sich am 6. Februar 2026 über einen Autofahrer, dessen Wagen auf den weißen Streifen stoppte. Aus Frust klopfte er auf das Heck des Wagens. Das ließ sich der Autofahrer, ein Serbe (45), nicht gefallen: Er stieg aus, sprach den Senior an und verpasste ihm einen energischen Schubser.