Ein 70-jähriger Fußgänger ärgerte sich über einen Pkw, der den Schutzweg zur Salzburger Altstadt blockierte, und klopfte auf das Heck. Der Autofahrer (45) stieg aus und schubste den Mann. Der folgende Sturz hatte gravierende Folgen, wie sich beim Prozess im Landesgericht Salzburg zeigte.
Alltagsszene in Salzburg beim Zebrastreifen am Hanuschplatz – der wohl meistgenutzte Schutzweg der Altstadt. Ein Fußgänger (70) ärgerte sich am 6. Februar 2026 über einen Autofahrer, dessen Wagen auf den weißen Streifen stoppte. Aus Frust klopfte er auf das Heck des Wagens. Das ließ sich der Autofahrer, ein Serbe (45), nicht gefallen: Er stieg aus, sprach den Senior an und verpasste ihm einen energischen Schubser.
Komplizierte Brüche
Mit gravierenden Folgen: Der 70-Jährige stürzte auf den Asphalt und verletzte sich schwer am rechten Oberarm. Der Nerv sei nach wie vor geschädigt, erklärte der Unternehmer beim Prozess am Mittwoch im Landesgericht: „Der Arzt meinte: Frühestens im Sommer 2027 könnte es besser werden.“
Zum Vorwurf der Körperverletzung zeigte sich der 45-Jährige, verteidigt von Rechtsanwalt Bernhard Kettl, geständig. Er wurde bereits rechtskräftig wegen Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen zu 720 Euro Geldstrafe und 20 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.
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