Katzen galten im alten Ägypten als heilig, wurden mit Göttinnen in Verbindung gebracht und nach ihrem Tod sogar mumifiziert. Doch ihr Leben dürfte alles andere als göttlich gewesen sein. Eine neue Untersuchung von 131 mehr als 2000 Jahre alten Katzenschädeln liefert erschreckende Hinweise auf Krankheiten, Verletzungen und Gewalt. Besonders bemerkenswert: Die Überreste lagerten jahrzehntelang nahezu unbeachtet in einem Museum in Wien.