Katzen galten im alten Ägypten als heilig, wurden mit Göttinnen in Verbindung gebracht und nach ihrem Tod sogar mumifiziert. Doch ihr Leben dürfte alles andere als göttlich gewesen sein. Eine neue Untersuchung von 131 mehr als 2000 Jahre alten Katzenschädeln liefert erschreckende Hinweise auf Krankheiten, Verletzungen und Gewalt. Besonders bemerkenswert: Die Überreste lagerten jahrzehntelang nahezu unbeachtet in einem Museum in Wien.
Die Schädel stammen vermutlich aus der antiken Begräbnisstätte Beni Hassan im Niltal und werden heute im Naturhistorischen Museum in Wien aufbewahrt. Mehr als die Hälfte der untersuchten Tiere wies krankhafte Veränderungen oder Verletzungsspuren auf. Bei 62 Prozent fanden die Forscher mindestens eine Auffälligkeit. Dazu zählten Zahnprobleme, Entzündungen, Knochenveränderungen und verheilte Brüche.
Massentierhaltung unter beengten Bedingungen?
Die Wissenschaftler vermuten, dass viele Tiere unter beengten Bedingungen gehalten wurden. Wo zahlreiche Katzen auf engem Raum zusammenleben, können sich Krankheiten leicht ausbreiten. Auch Stress und Revierkämpfe dürften eine Rolle gespielt haben. Einige Verletzungen könnten von Bissen anderer Katzen stammen. Mindestens sieben der untersuchten Tiere waren zudem wilde Katzen und keine gewöhnlichen Hauskatzen.
Hinweise auf menschliche Gewalt
Besonders verstörend sind die Hinweise auf menschliche Gewalt. Insgesamt 14 Schädel zeigten Verletzungen, die auf äußere Gewalteinwirkung zurückzuführen sein dürften. Manche Tiere wurden offenbar mit stumpfen Gegenständen wie Holzstöcken oder scharfen Metallwerkzeugen am Kopf verletzt. In einigen Fällen fanden sich auch Hinweise auf Strangulation. Schädelbrüche waren die häufigste festgestellte Todesursache.
Schwere, aber nicht tödliche Verletzungen
Nicht alle Verletzungen waren sofort tödlich. Bei mehreren Schädeln entdeckten die Forscher verheilte Brüche. Die Tiere hatten die Verletzungen also zunächst überlebt. Die meisten Katzen lebten zwischen 380 und 40 vor Christus, also gegen Ende der Spätzeit und während der ptolemäischen Herrschaft in Ägypten. Vermutlich wurden sie gezielt für religiöse Opfergaben gehalten. Ihr hoher religiöser Stellenwert bedeutete offenbar nicht zwangsläufig ein gutes Leben.
Bemerkenswerter Fund in Wien
Dass ihre Überreste überhaupt erhalten blieben, ist bemerkenswert. Im 19. Jahrhundert wurden Tiermumien häufig ausgegraben und später als Brennmaterial oder Dünger verwendet. 1890 sollten in Liverpool sogar rund 200.000 Tiermumien versteigert werden, um sie als Dünger zu verwerten. Der britische Biologe William A. Herdman rettete damals einen kleinen Teil der Überreste.
Die Katzenschädel aus Beni Hassan dürften zu jenen Funden gehört haben, die auf diese Weise bewahrt wurden. Viele übrige Körperteile gingen vermutlich verloren.
Schattenseiten des Katzenkults
Für die aktuelle Untersuchung kombinierten die Forscher Knochenanalysen mit Röntgenaufnahmen und chemischen Untersuchungen. Neun Schädel wurden zusätzlich mittels Radiokarbondatierung untersucht. Die Ergebnisse veröffentlichten sie im Fachjournal „Journal of Archaeological Science“.
Wie genau die Katzen damals gehalten wurden, lässt sich allerdings nicht mehr feststellen. Ob sie in Käfigen oder anderen abgetrennten Bereichen lebten oder sich frei bewegen konnten, bleibt offen. Die Wiener Sammlung ermöglichte dennoch einen seltenen Einblick in die Schattenseiten des altägyptischen Katzenkults.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.