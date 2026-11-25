Ab Februar wieder vor Gericht

Høiby war im Sommer wegen zahlreicher Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig: In mehreren Punkten hat Høiby Berufung eingelegt, ab Februar wird erneut verhandelt.