Der Einsatz für unsere heimische Lebensmittelversorgung zeigt jetzt Wirkung: Nach dem Rückzug von Ardo retten heimische Bauern und ein Familienbetrieb die Tiefkühlgemüse-Produktion im Marchfeld. Die Handelsketten haben bereits zugesagt, die rot-weiß-rote Ware weiter zu listen. „Wir können stolz auf Österreich sein“, freut sich NÖ-Landesvize und Bauernbunddirektor Stephan Pernkopf (ÖVP) im krone.tv-Talk. Zudem kommt Bewegung in den Sozialplan-Streit um 190 Gekündigte – Pernkopf fordert vom Konzern volle Fairness. Mehr dazu und wie es um die heimische Versorungssicherheit steht, sehen Sie im Video oben!