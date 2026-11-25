Vier NFL-Titel 1935, 1952, 1953 und 1957

Große Erfolge waren ihr und ihrem 2014 verstorbenen Mann William Clay Ford sr. in all den Jahren seit 1963, als man die Lions übernahm, nicht vergönnt. Die vier Titel, die man 1935, 1952, 1953 und 1957 einfuhr, erreichte man noch in der Vor-Superbowl-Ära. Als größter Erfolg in jüngerer Zeit muss wohl der Gewinn der NFC North in den Saisonen 2023 und 2024 herhalten.