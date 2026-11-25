Über 60 Jahre lang ist sie als Mitbesitzerin am Ruder der Detroit Lions gewesen, gemeinsam mit ihrem Ehemann über Wohl und Wehe beim vierfachen NFL-Meister verantwortlich gewesen – nun ist Martha Firestone Ford tot, gestorben im biblischen Alter von 101 Jahren!
Wie die Lions bekannt gaben, starb die erst 2020 formal aus dem Management zurückgetretene Klub-Legende daheim im Kreise ihrer Lieben ...
Trotz ihres hohen Alters ließ es sich Firestone Ford offenbar nicht nehmen, sogar noch in der laufenden Saison dann und wann Spiele ihrer Lions im Ford Field, der Heimstatt ihrer Mannschaft zu besuchen.
Vier NFL-Titel 1935, 1952, 1953 und 1957
Große Erfolge waren ihr und ihrem 2014 verstorbenen Mann William Clay Ford sr. in all den Jahren seit 1963, als man die Lions übernahm, nicht vergönnt. Die vier Titel, die man 1935, 1952, 1953 und 1957 einfuhr, erreichte man noch in der Vor-Superbowl-Ära. Als größter Erfolg in jüngerer Zeit muss wohl der Gewinn der NFC North in den Saisonen 2023 und 2024 herhalten.
Die nun Verstorbene, deren Großvater den Reifenkonzern Firestone gegründet hatte und die 1947 durch ihre Heirat mit William Clay Ford den Enkel von Ford-Gründer Henry Ford heiratete, war viele Jahre lang Treuhänderin von Henry Ford Health und Unterstützerin zahlreicher gemeinnütziger Organisationen. Vor allem das Wohl von Frauen und Kindern galt ihr als Anliegen.
Martha Firestone Ford hinterlässt vier Kinder – darunter die aktuelle Klub-Eignerin Sheila Ford Hamp -, 14 Enkelkinder und 17 Urenkel.
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