Grob fahrlässige Tötung war der Hauptvorwurf gegen einen mittlerweile pensionierten Kärntner Arzt, der nach dem Tod zweier Patienten mit umstrittenen Heilmethoden ins Visier der Justiz geraten war. Doch wie diese genau einzuordnen sind, darüber waren sich auch Mediziner nicht einig.
Jahrelang hat die Klagenfurter Staatsanwaltschaft gegen einen Kärntner Arzt ermittelt – wegen seiner alternativen Behandlungsmethoden mit Katzenkralle und Alchemie wurden ihm sogar der Tod von zwei Patienten sowie die Gemeingefährdung Tausender angelastet.
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