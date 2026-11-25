2. Landesliga Ost

Als Aufsteiger souveräner Herbstmeister in der 2. Landesliga Ost, dazu überwintert auch die Reserve an der Spitze. In Tulln lief bislang alles nach Plan, man ist auf bestem Wege zum Durchmarsch in die vierte Liga. „Ganz zufrieden bin ich aber nicht“, gibt Obmann Andi Dober grinsend zu. „Das ist aber auch schwer, wäre wohl nur bei 15 Siegen der Fall gewesen. Sonst kann sich der Herbst aber sehen lassen.“