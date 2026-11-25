Halbzeit! Die Hinrunde im niederösterreichischen Fußball-Unterhaus ist gespielt, die Winterkönige stehen fest. Die „Krone“ hat den Tabellenführenden der kalten Monate auf den Zahn gefühlt, die Erfolgsgeheimnisse und Aussichten aufs Frühjahr 2027 parat. Auch heuer sind wieder klingende Namen von der 2. Landesliga bis in die 1. Klasse zu finden.
2. Landesliga Ost
Als Aufsteiger souveräner Herbstmeister in der 2. Landesliga Ost, dazu überwintert auch die Reserve an der Spitze. In Tulln lief bislang alles nach Plan, man ist auf bestem Wege zum Durchmarsch in die vierte Liga. „Ganz zufrieden bin ich aber nicht“, gibt Obmann Andi Dober grinsend zu. „Das ist aber auch schwer, wäre wohl nur bei 15 Siegen der Fall gewesen. Sonst kann sich der Herbst aber sehen lassen.“
2. Landesliga West
„Wir haben uns im Sommer breiter aufgestellt, nun einen viel größeren Konkurrenzkampf“, sagt Coach Andreas Gutlederer über das Haitzendorfer Erfolgsrezept beziehungsweise Platz eins in der 2. Landesliga West, den er vor Saisonbeginn nicht am Schirm hatte. „Das hat sich so entwickelt. Wir sind im Laufe des Jahres in einen echten Flow gekommen – die Jungs ziehen wirklich alle top mit.“
Gebietsliga Nord/Nordwest
Besser hätte es für den FC Marchfeld im Herbst nicht laufen können, die Einser sicherte sich den Winterkönig in der Ostliga, die Zweier jenen in der Gebietsliga Nord/Nordwest. Viel Anteil am Erfolgslauf hat der „Co“. Der mit 13 Toren auch die Schützenliste anführt. Nämlich Christoph Sturm: „Ich bin der verlängerte Arm des Trainers am Platz“, lacht der Knipser. „Wir haben einen super Kader, wollen aufsteigen.“
Gebietsliga Nordwest/Waldviertel
St. Bernhard/F. ließ es in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel im Herbstdurchgang richtig klingeln – in 13 Runden erzielte der USV 50 (!) Treffer. „Und mit nur elf Gegentoren stellen wir auch die beste Abwehr“, strahlt Trainer Manuel Fettinger, dessen Elf aber nur zwei Punkte vor Rohrendorf liegt, auf ein spannendes Frühjahr blickt. „Bei uns ist sich keiner zu schade, wir haben eine Top-Truppe!“
Gebietsliga Süd/Südost
Als Aufsteiger holte Wolfsthal in der Gebietsliga Süd/Südost die Winterkrone, übertraf damit alle Erwartungen – auch die eigenen! „Wir sind selber etwas überrascht, dass wir Herbstmeister sind“, grinst Sektionsleiter Andreas Leitner, der mit Darko Bodul, Petar Gluhakovic und Daniel Luxbacher sogar auf massig Bundesliga-Erfahrung in den eigenen Reihen zurückgreifen kann.
Gebietsliga West
„Wir wollten vorne dabei sein, mehr kannst du im Vorhinein eh nicht planen“, ist Coach Mauer-Öhlings Patrick Kogler mit dem „Halbzeitstand“ in der Gebietsliga West mehr als zufrieden. Das Ergebnis war nicht kalkuliert, die Taktik sehr wohl. „Defensiven gewinnen Titel, hat es geheißen. Das ganze Team wirft sich rein.“ Und Goalie Sebastian Hönigl gibt den Rückhalt, hält seit 288 Minuten die Null.
1. Klasse Nord
47 Tore und 19 Gegentreffer – die Marschrichtung bei Auersthal in der 1. Klasse Nord dürfte klar sein. Coach Esad Palos nickt: „Ich bin seit vier Monaten hier, wir haben die Spielphilosophie komplett umgedreht.“ Kurz und knapp? „Einfach immer ein Tor mehr schießen.“
1. Klasse Nordwest
Während die Einser strauchelt, sind die Jungen bei Leobendorf II hungrig auf den Titel in der 1. Klasse Nordwest. „Die Burschen entwickeln sich als Kicker und auch als Charaktere extrem“, ist Spielertrainer Marco Weidener stolz.
1. Klasse Nordwest/Mitte
„Besser waren wir nur vor zwei Jahren“ lacht Rust-Sportchef Gerald Diem. Damals wurde seine Truppe am Ende souverän Meister, ist auch heuer in der 1. Klasse Nordwest/Mitte am besten Weg dahin. „Aber alles kann, nichts muss!“
1. Klasse Ost
Breitenfurt war in der 1. Klasse Ost das Maß aller Dinge, holte die meisten Punkte im ganzen NÖ-Unterhaus. Trainer Chris Walch weiß, woran es liegt: „Wir sind seit fünf Jahren quasi dasselbe Team, das ist unser Schlüssel zum Erfolg.“
1. Klasse Süd
„Wir lagen oft hinten, haben aber kühlen Kopf bewahrt und einige Partien noch gedreht“, so Coach Christian Banovits. Der mit Pitten in der 1. Klasse Süd die letzten fünf Partien gewann und auf Platz eins überwintert. „Dort wollen wir bis zum Ende bleiben.“
1. Klasse Waldviertel
Stürmer Pavel Kucharcuk traf 17 Mal für Albrechtsberg in der 1. Klasse Waldviertel, hatte großen Anteil am Erfolgslauf. „Er war das fehlende Puzzlestück“, weiß Trainer Stefan Erlebach. Der den Titel mitnehmen würde, aber es wäre „kein Beinbruch, wenn nicht.“
1. Klasse West
Keine Mannschaft konnte in der 1. Klasse West mehr Siege einfahren als Aschbach – nämlich zehn. „Wir waren wirklich sehr konstant“, freut sich Coach Frane Zefi. Ob so ein Meister auftritt? „Es ist alles eng beisammen. Ich rechne mit einem Dreikampf.“
1. Klasse West/Mitte
Auch dank hoher Trainingsbeteiligung thront Karlstetten an der Spitze. Coach Frenkie Schinkels schielt auf den Titel, der Verein liebäugelt aufgrund der Gegner mit einem Verbleib in der 1. Klasse West/Mitte. Schinkels: „Wäre aber schade, wenn wir den Malle-Flug verpassen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.