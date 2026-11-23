EU-Umweltagentur:
Mehr als 220.000 Tote auf Feinstaub zurückzuführen
Ungefähr 220.000 vorzeitige Todesfälle in der EU sind auf eine langfristige Belastung mit hohen Feinstaubwerten zurückgeführt worden. Die EU-Umweltagentur EEA bezog sich dabei auf das Jahr 2024. Insgesamt ist die Zahl seit 2005 rückläufig.
Bis 2024 sind um 57,2 Prozent weniger Menschen in der EU im Zusammenhang mit Feinstaub gestorben. Damit ist das Ziel, die Todesfälle bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren, bereits erreicht. Bis 2050 soll die Luftverschmutzung dann auf ein Niveau sinken, „das nicht mehr gesundheitsschädlich ist“. Den Rückgang führt die Umweltagentur auf Maßnahmen wie eine Reduktion des Feinstaubs im Verkehr und in der Industrie zurück.
Die höchsten Sterblichkeitsraten gebe es weiter in den Ländern Ost- und Südosteuropas, hieß es am Montag. Feinstaub wird in der Lunge absorbiert und kann im Körper Entzündungsreaktionen auslösen. Das fördert unter anderem die Entstehung von Arteriosklerose und damit eine Vorstufe von Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Analyse der Umweltagentur hat den statistischen Zusammenhang zwischen Risikofaktoren wie der Feinstaub-Belastung und gesundheitlichen Auswirkungen wie Herzkreislauf-Erkrankungen ermittelt. Epidemiologische Studien sagen allerdings nichts über ursächliche Zusammenhänge aus, das Ergebnis ist eine Abschätzung.
So entstehen die Schadstoffe
Durch den Menschen verursachte Luftschadstoffe gehen vor allem auf die Nutzung fossiler Brennstoffe zurück, sowie auf den Abrieb von Reifen und Bremsen. Nicht die gesamte Luftverschmutzung ist direkt durch den Menschen bedingt. So gibt es etwa auch Wüstenstaub und Emissionen durch Waldbrände beispielsweise.
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