Die höchsten Sterblichkeitsraten gebe es weiter in den Ländern Ost- und Südosteuropas, hieß es am Montag. Feinstaub wird in der Lunge absorbiert und kann im Körper Entzündungsreaktionen auslösen. Das fördert unter anderem die Entstehung von Arteriosklerose und damit eine Vorstufe von Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Analyse der Umweltagentur hat den statistischen Zusammenhang zwischen Risikofaktoren wie der Feinstaub-Belastung und gesundheitlichen Auswirkungen wie Herzkreislauf-Erkrankungen ermittelt. Epidemiologische Studien sagen allerdings nichts über ursächliche Zusammenhänge aus, das Ergebnis ist eine Abschätzung.