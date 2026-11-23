Auch Ex-Frau Thea schwebt im Baby-Glück

Nicht nur Thomas freut sich über den Nachwuchs. Auch seine Ex-Frau Thea Gottschalk (80) ist sogar ganz aus dem Häuschen. Auf Instagram zeigt sie sich mit dem kleinen Enkel im Arm und schreibt: „Huhuu, ein neues Enkelbaby in New Jersey. So glücklich.“