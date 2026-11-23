„Huhuu , ein neues Enkelbaby in New Jersey. So happy.“ Thea Gottschalk, die Ex-Frau von Showmaster Thomas Gottschalk, hat auf Instagram die frohe Botschaft verkündet, dass sie wieder Großeltern geworden sind. Sohn Tristan und Schwiegertochter Alexa haben einen kleinen Buben bekommen, dessen Name außergewöhnlich ist.
Nach schweren Monaten voller Sorgen wegen seiner Krebserkrankung darf Thomas Gottschalk sich nun, nur einen Monat vor Weihnachten, bereits über das schönste Geschenk freuen. Ein gesundes Enkelkind.
Ein Bub mit außergewöhnlichem Namen
„Ich bin happy und freue mich sehr über meinen neuen Enkel. Es ist ein Junge, er heißt Banks Paris Gottschalk. Es ist eine Ehre, mit 76 Jahren, Großvater sein zu dürfen“, verriet Gottschalk gegenüber „Bild“, der drei weitere Enkelkinder hat.
Auch Ex-Frau Thea schwebt im Baby-Glück
Nicht nur Thomas freut sich über den Nachwuchs. Auch seine Ex-Frau Thea Gottschalk (80) ist sogar ganz aus dem Häuschen. Auf Instagram zeigt sie sich mit dem kleinen Enkel im Arm und schreibt: „Huhuu, ein neues Enkelbaby in New Jersey. So glücklich.“
Hier ist ihr Posting eingebunden:
Familienglück nach Krebs-Schock
Für Thomas Gottschalk dürfte dieses Familienglück besonders kostbar sein. Hinter dem Showmaster liegen Monate voller Angst, zwei Operationen und 33 Bestrahlungen. Im vergangenen Jahr machte er seine Erkrankung an einem seltenen, aggressiven epitheloiden Angiosarkom öffentlich. Im September folgte die erlösende Nachricht: Bei Gottschalk ist weiterhin kein Krebs nachweisbar.
Nach einer Zeit voller Sorgen darf nun also ein kleiner Bub für ganz große Freude sorgen.
„Wetten, dass..?“ ohne Gottschalk
Am 5. Dezember wird Thomas Gottschalk den Berichten zufolge nicht bei der „Wetten, dass..?“-Spezialausgabe im ZDF und ORF dabei sein. Man habe andere Pläne, hieß es. Thomas und Thea Gottschalk trennten sich 2019 und ließen sich im März 2024 nach 48 Ehejahren scheiden. Im August 2024 heiratete Gottschalk die deutsche Medienmanagerin Karina Mroß.
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