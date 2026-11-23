Die zwei Männer zeigen im Landesgericht Korneuburg mit dem Finger aufeinander. Was fest steht: Die kurze Ehe der beiden war alles andere als rosig. Und endete am 29. August mit einem Vollbrand. Der nun angeklagte 42-Jährige fackelte nämlich kurzerhand das Haus seines Ehemanns ab – dafür setzt es eine Haftstrafe.
Diese Ehe ging am 29. August wortwörtlich in Flammen auf. „Das Haus brannte bis auf die Grundmauern ab“, eröffnet der Staatsanwalt den Prozess im Landesgericht Korneuburg (NÖ). Bei dem 41-Jährigen auf der Anklagebank fließen unaufhörlich die Tränen – mit brennbarer Flüssigkeit und einem Feuerzeug fackelte er im Sommer nach einem Streit das leer stehende Elternhaus seines Ehemanns völlig ab.
Kurze und problembehaftete Ehe
„Wir sind jetzt geschieden“, sagt der Lette sofort und wird emotional: „Ich bin froh, ihn nicht umgebracht, sondern nur sein Haus abgefackelt zu haben.“ Ein dreiviertel Jahr sei er mit dem 65-Jährigen verheiratet gewesen, jetzt erhebt er schwere Vorwürfe: „Er hat mich seelisch gebrochen und den Rest hat er mit physischer Kraft geschafft. Er hat mich retraumatisiert. Er hat mich mit dem Schuhlöffel durchs Haus gejagt, wie mein Vater.“
Das war mein Elternhaus. Er hat mir meine Kindheit geraubt. Es ist nur eine Gabel übrig geblieben.
65-jähriger Niederösterreicher im Zeugenstand
Als der Niederösterreich jetzt als Zeuge vor dem Schöffensenat Platz nimmt, vergräbt der Angeklagte sein Gesicht in seinen Händen. „Ich hätte das nie geglaubt, dass er das macht“, meint der Pensionist. Auch er zeichnet das Bild einer problematischen Beziehung – nimmt aber seinen jüngeren Ex-Mann in die Verantwortung. „Er war normal, wenn er nicht getrunken hat. Ich musste den Alkohol immer vor ihm verstecken.“ Es hätte dann auch immer Konflikte mit der Polizei gegeben. In Deutschland hat der Lette übrigens sieben Vorstrafen.
„Wusste, dass ich zur Flasche greife“
Und der Alkohol hat auch am 29. August wohl seinen Teil zu der Wahnsinnstat beigetragen. „Mein Mandant hatte in der Früh bei der Polizei auch noch 1,6 Promille“, sagt Verteidigerin Daniela Schiesl-Müller. „Ich weiß bis heute nicht, warum er mich immer an meine Grenzen bringen musste. Er wusste, dass ich dann zur Flasche greife“, meint der 41-Jährige. Also betrank er sich alleine im Garten des Hauses in Altenmarkt im Weinviertel.
„Dann hab‘ ich mich Richtung Haus bewegt, wie fremdgesteuert“ – und zündete es an. „Ich hab‘ dann an die demente Frau im Nachbarhaus gedacht, deswegen hab’ ich den Notruf gewählt“, so der Lette. Verletzt wurde niemand, von dem Haus ist aber nicht mehr viel übrig. „Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das ungeschehen machen“, sagt er reumütig.
Das geht aber bekanntlich nicht. Und der vorsitzende Richter erklärt den Ernst der Brandstiftung: „Was Sie gemacht haben, gehört zu den Schwerstverbrechen.“ Deswegen setzt es drei Jahre Haft. Dem vorbestraften 42-Jährigen ist das zu viel, er meldet Strafberufung an. Die Staatsanwaltschaft überlegt noch.
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