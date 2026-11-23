Als der Niederösterreich jetzt als Zeuge vor dem Schöffensenat Platz nimmt, vergräbt der Angeklagte sein Gesicht in seinen Händen. „Ich hätte das nie geglaubt, dass er das macht“, meint der Pensionist. Auch er zeichnet das Bild einer problematischen Beziehung – nimmt aber seinen jüngeren Ex-Mann in die Verantwortung. „Er war normal, wenn er nicht getrunken hat. Ich musste den Alkohol immer vor ihm verstecken.“ Es hätte dann auch immer Konflikte mit der Polizei gegeben. In Deutschland hat der Lette übrigens sieben Vorstrafen.