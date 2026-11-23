Die japanischen Rettungskräfte starteten sofort eine Suchaktion, konnten den Vermissten aber weder zu Fuß noch mit dem Helikopter finden. Inzwischen ist die Suche eingestellt worden.

Die Familie des Chinesen gibt die Hoffnung nicht auf, dass der Vermisste noch gefunden werden könnte, und bietet nun eine Belohnung: Wer den Mann lebend findet, soll eine Summe von 500.000 Yuan (etwa 68.300 Euro) erhalten. Für die Bergung seiner Leiche wurde eine Prämie in Höhe von 100.000 Yuan (rund 13.600 Euro) ausgesetzt.