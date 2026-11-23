Belohnung für Finder
Mann am Fuji vermisst: Familie bietet 68.000 Euro
Ein chinesischer Bergsteiger (25) wird seit zwei Wochen am japanischen Berg Fuji vermisst. Die Familie des Mannes verspricht Zehntausende Euro Belohnung für denjenigen, der ihn findet. Die Behörden befürchten Unfälle durch unvorbereitete Suchtrupps.
Der Chinese war mit zwei Freunden am japanischen Berg Fuji unterwegs. Wegen schlechten Wetters entschieden seine Begleiter auf halber Strecke, lieber umzudrehen. Der Mann ging alleine weiter, wenig später riss dann die Verbindung zu ihm ab. Daraufhin meldeten ihn seine Begleiter vor zwei Wochen als vermisst, wie mehrere Medien berichten.
Die japanischen Rettungskräfte starteten sofort eine Suchaktion, konnten den Vermissten aber weder zu Fuß noch mit dem Helikopter finden. Inzwischen ist die Suche eingestellt worden.
Die Familie des Chinesen gibt die Hoffnung nicht auf, dass der Vermisste noch gefunden werden könnte, und bietet nun eine Belohnung: Wer den Mann lebend findet, soll eine Summe von 500.000 Yuan (etwa 68.300 Euro) erhalten. Für die Bergung seiner Leiche wurde eine Prämie in Höhe von 100.000 Yuan (rund 13.600 Euro) ausgesetzt.
Behörden sind besorgt
Diese private Belohnung macht der japanischen Regierung große Sorgen. Gouverneur Kotaro Nagasaki warnte davor, dass die Prämie unvorbereitete Menschen in das gefährliche Gebirge locken könnte. Im November herrschen am Berg raue Wetterbedingungen. Um weitere gefährliche Notfälle am Berg zu verhindern, soll die Überwachung des Gebiets nun verstärkt werden.
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