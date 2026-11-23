Ein Spaziergang durch den Wiener Stadtpark nahm am Sonntagnachmittag eine völlig unerwartete Wendung: Zwei Frauen wollten einer Jugendlichen keine Zigarette geben – kurz darauf soll die 15-Jährige plötzlich eine Pistole gezückt und auf die Passantinnen gerichtet haben. Doch damit war der Schreck noch lange nicht vorbei ...
Es sollte ein ganz gewöhnlicher Spaziergang durch den Wiener Stadtpark werden, doch plötzlich dürfte die Situation völlig eskaliert sein. Am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr soll eine 15-Jährige zwei Passantinnen angesprochen und um eine Zigarette gebeten haben. Als die beiden Frauen der Jugendlichen keine geben wollten, soll diese eine Pistole gezogen und direkt auf die beiden Frauen gerichtet haben.
Beamten konnten Jugendliche schnappen
Danach ergriff die junge Verdächtige die Flucht. Doch eine der Frauen ließ sich offenbar nicht so leicht abschütteln und nahm die Verfolgung auf. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte konnten die 15-Jährige schließlich fassen und vorläufig festnehmen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe, eine Softgun-Pistole, wurde sichergestellt.
Frauen sollen Verdächtige beleidigt haben
Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost. Bei ihrer Einvernahme schilderte die 15-Jährige eine andere Version des Geschehens: Sie habe keine Bereicherungsabsicht gehabt, sondern die Waffe lediglich gezogen, weil sie von den beiden Frauen angeblich beleidigt worden sei.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Jugendliche wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen.
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