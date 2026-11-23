Es sollte ein ganz gewöhnlicher Spaziergang durch den Wiener Stadtpark werden, doch plötzlich dürfte die Situation völlig eskaliert sein. Am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr soll eine 15-Jährige zwei Passantinnen angesprochen und um eine Zigarette gebeten haben. Als die beiden Frauen der Jugendlichen keine geben wollten, soll diese eine Pistole gezogen und direkt auf die beiden Frauen gerichtet haben.