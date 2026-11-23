Nach dem schlechten Skisprung-Auftakt für die DSV-Adler in Lillehammer herrscht Frust in Deutschland. Die Fans zeigen ihren Unmut auch in den sozialen Medien. Auf Facebook sieht sich der Verband sogar dazu gezwungen, die Kommentarfunktion unter einem Beitrag zu sperren.
Es ist der schlechteste Saisonauftakt seit 16 Jahren für die deutschen Skisprung-Herren. Am Sonntag schaffte es nur Philipp Raimund in den zweiten Durchgang und landete auf dem bescheidenen 20. Platz. Der Rest des Teams scheiterte entweder schon in der Qualifikation oder im ersten Durchgang.
Von einem regelrechten Debakel ist die Rede – Medien und Fans rechneten mit dem Team gnadenlos ab. Während man sich der neue Trainer der DSV-Adler Andreas Mitter selbstkritisch zeigte und im ZDF erklärte: „Es ist enttäuschend, keine Frage“, sorgte ein Facebook-Beitrag des DSV für ordentlich Ärger.
Beitrag sorgt für Ärger
„It‘s a wrap. Das erste Wochenende ist geschafft. Philipp Raimund landet mit einem starken zweiten Durchgang auf 136,5 m auf Platz 20. Jetzt heißt es Augen richten auf das nächste Weltcupwochenende in Ruka“, war dort zu lesen. Wütende Kommentare von enttäuschten Fans ließen nicht lange auf sich warten.
In kürzester Zeit sammelten sich über 100 empörte Nachrichten, die sich vor allem an der Formulierung „starker zweiter Durchgang“ störten. Zudem gab es auch heftige Kritik an Verband, Trainer und Athleten. Der DSV reagiert und sperrte die Kommentarfunktion.
Zudem schrieb man in Richtung der wütenden User: „Liebe Skisprungfans, Leistungen kritisch zu diskutieren gehört zum Sport. Pauschale Urteile nach dem ersten Wettkampf der Saison helfen allerdings niemandem und erst recht nicht unseren Athleten. Der Winter ist noch lang, wir freuen uns, wenn ihr auch in schlechten Momenten hinter uns steht. Bitte bleibt fair und respektvoll.“ Mal sehen, ob man bis zur renommierten Vierschanzentournee noch die Kehrtwende schafft ...
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