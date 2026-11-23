Zudem schrieb man in Richtung der wütenden User: „Liebe Skisprungfans, Leistungen kritisch zu diskutieren gehört zum Sport. Pauschale Urteile nach dem ersten Wettkampf der Saison helfen allerdings niemandem und erst recht nicht unseren Athleten. Der Winter ist noch lang, wir freuen uns, wenn ihr auch in schlechten Momenten hinter uns steht. Bitte bleibt fair und respektvoll.“ Mal sehen, ob man bis zur renommierten Vierschanzentournee noch die Kehrtwende schafft ...