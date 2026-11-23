Noch eine Meinung, noch eine Antwort, noch eine Runde Nachdenken – und trotzdem kommen wir nicht vom Fleck. Warum wir uns manchmal selbst im Weg stehen, erklärt Astrologin und Lifecoach Astrid Hogl-Kräuter bei „Krone zu Mittag“. Der Vollmond im Zwilling bringt eine unbequeme Frage mit sich: Warten wir wirklich auf Antworten oder eigentlich nur darauf, dass uns jemand grünes Licht gibt? Außerdem geht es um spontane Ausbrüche, alte Liebeswunden und einen überraschend einfachen Weg zu mehr Klarheit: 20 Minuten ganz ohne Ablenkung. Mehr dazu im Video oben!