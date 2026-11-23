Was nicht kommt und was gesetzlich steigt

„Es werden 2027 keine neuen Abgaben oder Gebühren eingeführt“, sagt Novak. Die gesetzliche Anpassung an die Inflation, die Valorisierung, läuft aber weiter, sobald der Schwellenwert erreicht ist. Für Wasser, Abwasser und Müll sind 725 Millionen Euro an Gebühren budgetiert, 30 Millionen mehr als 2026, ein Plus von rund vier Prozent. Wie viel davon auf die Valorisierung entfällt, konnte Maschek nicht beziffern. Diskutiert worden waren eine Landesabgabe zur Kulturfinanzierung, der Kultur-Euro, und eine Leerstandsabgabe. Ornig: „All das machen wir nicht, weil wir gesehen haben, dass es auch so geht.“ Nicht gekürzt wird beim Gewaltschutz.