Neue Abgaben und Gebühren soll es 2027 keine geben. Dafür werden Bauprojekte verschoben, der Fonds für Pflege und Obdachlosenhilfe bekommt weniger Geld, der Personalstand sinkt, auch die Politik trägt bei. Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ) spricht von einem „Mittelweg“ zwischen Sparvorgaben und Daseinsvorsorge.
Der Voranschlag für 2027 liegt vor, der grobe finanzielle Fahrplan der Stadt. Er sieht Ausgaben von 22,24 Milliarden Euro vor, 1,46 Milliarden mehr als die Einnahmen. Das sind rund vier Millionen Euro Defizit pro Tag.
Die Schulden wachsen weiter. Der Schuldenstand liegt laut Finanzdirektor Christoph Maschek Ende 2026 bei voraussichtlich 15,9 Milliarden Euro, ein Jahr später bei 17,4 Milliarden.
Der Rechnungsabschluss 2026, die Endabrechnung des laufenden Jahres, fällt besser aus als geplant: Maschek erwartet ein Defizit von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro und eine Milliarde weniger Kreditaufnahme. „Es ist wichtig, dass wir unsere Neuverschuldung senken und damit auch unsere Zinslasten.“
Bis 2030 soll der Schuldenstand auf 20,24 Milliarden Euro klettern, laut Stadt rund zwölf Milliarden weniger als noch vor zwei Jahren erwartet. Die jährlichen Zinsen steigen von 281 Millionen Euro (2026) auf 629,7 Millionen (2030), mehr als das Doppelte.
Die größten Posten
Der größte Brocken ist Soziales, Gesundheit und Sport mit 7,26 Milliarden Euro, davon gehen 2,8 Milliarden an die Krankenanstalten. Für Bildung, Jugend und Integration sind 5,12 Milliarden vorgesehen.
Der geförderte Neubau bekommt 232 Millionen Euro, in die Wasserversorgung fließen 270 Millionen.
Rotstift bei Ressorts, Verwaltung und Bezügen
Einzelne Kürzungen nannte Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin Barbara Novak nicht, sie verwies auf die Ressorts. Novak: „Die inflationsbedingten Mehrkosten müssen im Ressort konsolidiert werden.“
Das Verwaltungspaket setzt bei Besoldung, Nachbesetzungen und Überstunden an. Der Personalstand sinkt schrittweise, sagt Markus Ornig, Finanzsprecher des Koalitionspartners NEOS. „Das heißt aber nicht, dass wir eine große Kündigungswelle heraufbeschwören, sondern dass wir sehr effizient geworden sind.“
Auch die Politik spart: Politikerbezüge steigen um ein Prozent, die Parteienförderung nur um die halbe Inflation, die Förderung für internationale politische Bildungsarbeit ruht. Zusammen sind das rund zwei Millionen Euro, etwa 0,01 Prozent des Gesamtbudgets. Novak: „Es ist jedenfalls ein wichtiger symbolischer, solidarischer Beitrag.“
Soziales und Bauvorhaben unter Spardruck
Der Fonds Soziales Wien, unter anderem für Pflege und Obdachlosenhilfe zuständig, bekommt 100 Millionen Euro weniger aus dem Stadtbudget, vorgesehen sind zwei Milliarden. Die Hälfte kann er aus der eigenen Reserve beisteuern, real fehlen also 50 Millionen, knapp zwei Prozent des Umsatzes von 2,9 Milliarden Euro. Novak: „Eine relativ verträgliche Größe.“ Für die Mindestsicherung sind weniger als eine Milliarde Euro vorgesehen. Als Gründe nennt Novak neue Kriterien, das Herausnehmen der subsidiär Schutzberechtigten aus dem Bezug und sinkende Fallzahlen, weil die Beschäftigung wachse.
Investitionen werden priorisiert und zeitlich verschoben, vor allem in Stadtentwicklungsgebieten. Novak: „Das werden wir irgendwann nachholen müssen, und zwar dann, wenn wir wieder mehr Spielraum in der Finanzierung von Investitionen haben.“ Mehr Vorhaben sollen als Public-Private-Partnership (PPP) laufen.
Was nicht kommt und was gesetzlich steigt
„Es werden 2027 keine neuen Abgaben oder Gebühren eingeführt“, sagt Novak. Die gesetzliche Anpassung an die Inflation, die Valorisierung, läuft aber weiter, sobald der Schwellenwert erreicht ist. Für Wasser, Abwasser und Müll sind 725 Millionen Euro an Gebühren budgetiert, 30 Millionen mehr als 2026, ein Plus von rund vier Prozent. Wie viel davon auf die Valorisierung entfällt, konnte Maschek nicht beziffern. Diskutiert worden waren eine Landesabgabe zur Kulturfinanzierung, der Kultur-Euro, und eine Leerstandsabgabe. Ornig: „All das machen wir nicht, weil wir gesehen haben, dass es auch so geht.“ Nicht gekürzt wird beim Gewaltschutz.
Stabilitätspakt 2029, Maastricht-Ausnahmen
Den Stabilitätspakt, die Defizitregeln von Bund, Ländern und Gemeinden, verfehlt Wien 2027 laut Novak um ungefähr eine halbe Milliarde Euro. Novak: „Ziel ist es, den Stabilitätspakt 2029 zu erreichen.“ Zugleich bekennt sie sich zu den Maastricht-Kriterien, den EU-Regeln für Defizit und Schuldenstand. Investitionen in Wasser, Energie, Abwasser sowie Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sollten aber nicht mehr eingerechnet werden. „Dann könnten wir um einiges mehr in den Wiener Standort investieren.“
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