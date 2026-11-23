Dieter Nuhr hat auf Instagram seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Wie der deutsche Kabarettist erklärte, sei bei ihm ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden. Er muss alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr absagen, da er sich nun einer Therapie unterziehen muss.
„Ich habe heute mal eine unangenehme Nachricht: Bei mir wurde ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert“, schrieb Nuhr am Montag auf Instagram.
„Sehr gut heilbar“
Und erklärte weiter: „Das ist, auch wenn der Name übel klingt, sehr gut heilbar. Ich muss allerdings eine Therapie machen. Deshalb muss ich ab sofort alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr absagen.“
Sehen Sie hier die Instagram-Nachricht, mit der Dieter Nuhr seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat:
Auch seinen Jahresrückblick, der im Dezember aufgezeichnet werden und wenige Tage später im TV zu sehen hätte sein sollen, muss laut Nuhr deshalb ausfallen. „Eieiei! Passt mir gar nicht … Habe so viel Material …“, erklärte der Kabarettist weiter.
„Ziehe das jetzt durch“
Und zeigte sich zum Abschluss seiner Nachricht kämpferisch: „Aber es hätte schlimmer kommen können. Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!“
Das Hodgkin-Lymphom (auch Morbus Hodgkin oder Lymphdrüsenkrebs) ist eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems. Die Diagnose zählt zu den vergleichsweise gut behandelbaren Krebserkrankungen.
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