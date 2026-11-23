Angesprochen auf die Szene, betonte De Niro, er habe dabei etwas Unterstützung bekommen. „Wir haben es so gemacht, dass mir jemand von unten geholfen hat, hoch- und herunterzukommen.“ Er glaube, der Film sei vielleicht ein bisschen beschleunigt worden, „damit es so aussieht, als würde ich es noch schneller machen“.