Hollywoodstar Robert De Niro legt mit 83 Jahren viel Wert auf seine Fitness. Zwar habe er keinen Fitnesstracker, „ich trainiere allerdings viel und regelmäßig“, sagte De Niro der dpa in Berlin.
In der neuen Komödie „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ zeigt sich der Schauspieler in seiner Rolle als Schwiegervater Jack Byrnes im sportlichen Look und macht etwa Klimmzüge.
Angesprochen auf die Szene, betonte De Niro, er habe dabei etwas Unterstützung bekommen. „Wir haben es so gemacht, dass mir jemand von unten geholfen hat, hoch- und herunterzukommen.“ Er glaube, der Film sei vielleicht ein bisschen beschleunigt worden, „damit es so aussieht, als würde ich es noch schneller machen“.
Stiller: De Niro erholte sich von Schulterverletzung
Co-Star Ben Stiller (60) räumte aber ein: De Niro habe nur Hilfe gebraucht, weil er sich von einer Verletzung erholt habe. Sonst sei er jemand, der alles selbst mache. „Ja, ich habe mich von einem Eingriff an der Schulter erholt“, erwiderte der zweifache Oscar-Preisträger darauf.
Mit „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ (Regie: John Hamburg) erscheint die Fortsetzung der Komödien-Reihe rund um die Familie Focker mit Stiller, De Niro und Popstar Ariana Grande (33). Im ersten Teil „Meine Braut, ihr Vater und ich“ aus dem Jahr 2000 lernt Greg Focker (Stiller) den extrem misstrauischen Vater seiner Verlobten, Jack (De Niro), kennen und tritt von einem Fettnäpfchen in das nächste.
Danach folgten „Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich“ (2004) sowie „Meine Frau, unsere Kinder und ich“ (2010). Der neue Teil startet diesen Donnerstag (26. November) in Österreich, in einige Kinos bereits einen Tag davor. Im Film spielt Popstar Ariana Grande („Wicked“) die Freundin von Gregs Sohn Henry (Skyler Gisondo), die die Familie kennenlernt. Dabei wird sie von Greg besonders kritisch unter die Lupe genommen, so dass neues Chaos entsteht.
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