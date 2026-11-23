Zusammenarbeit wird intensiviert

Die Zusammenarbeit soll nämlich intensiviert werden. Mit seiner Stiftung unterstützt Drogba seit vielen Jahren die ärmere Bevölkerung der Cote d‘Ivoire finanziell und materiell. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der medizinischen Versorgung, und dazu trägt die Zusammenarbeit mit den Tiroler Krankenhäusern wesentlich bei. Entstanden ist die Kooperation auf Initiative von Wolfgang Schobersberger.