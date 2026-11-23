Überraschender Besuch für die „tirol kliniken“ in Innsbruck und das Institut für Sport-, Alpinmedizin und Gesundheitstourismus (ISAG) in Hall. Denn vor wenigen Tagen hat niemand Geringeres als Fußball-Ikone Didier Drogba vorbeigeschaut.
Der Champions-League-Sieger von 2012 hat Mitte November zusammen mit seiner Partnerin Gabrielle Lemaire Österreich einen Besuch abgestattet. Dabei ging es um die Kooperation der Didier Drogba Foundation mit den „tirol kliniken“ und den Bezirkskrankenhäusern Schwaz und St. Johann in Tirol.
Zusammenarbeit wird intensiviert
Die Zusammenarbeit soll nämlich intensiviert werden. Mit seiner Stiftung unterstützt Drogba seit vielen Jahren die ärmere Bevölkerung der Cote d‘Ivoire finanziell und materiell. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der medizinischen Versorgung, und dazu trägt die Zusammenarbeit mit den Tiroler Krankenhäusern wesentlich bei. Entstanden ist die Kooperation auf Initiative von Wolfgang Schobersberger.
„Viele Geräte, die bei uns ersetzt werden, können in der Cote d‘Ivoire noch wertvolle Dienste leisten. Dass Didier Drogba persönlich nach Tirol gekommen ist, zeigt, wie wichtig ihm diese Partnerschaft ist“, freut sich Schobersberger über den speziellen Gast.
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