Wie KI-Agenten „neue Ära des Betrugs“ einläuten

Bislang hat uns KI vor allem dabei geholfen, Texte oder Bilder zu erstellen. Doch in Zukunft soll sie eigenständig Aufgaben wie Einkäufe, Hotelbuchungen oder Tischreservierungen übernehmen – und läuft dabei Gefahr, gehörig über den Tisch gezogen zu werden, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt. Experten warnen bereits vor einer „neuen Ära des Betrugs“, in der der Mensch zum „Kollateralschaden“ wird.