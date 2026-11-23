Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, soll sich Jannik Sinner bereits auf dem Weg in Richtung Finnland befinden. Dort dürfte er sich erneut von Spezialist Lasse Lempainen untersuchen und womöglich am Dienstag schon operieren lassen.
Bereits am vergangenen Wochenende untersuchte Lempainen, Experte im Bereich Kniechirurgie sowie Muskel- und Sehnenverletzungen, Sinner in Mailand. Nun soll sich der Tennis-Star offenbar auf dem Weg nach Turku in Finnland befinden, um dort erneut auf den Spezialisten zu treffen.
Doch kein Comeback bei Australian Open?
Demnach dürfte sich der Südtiroler erneut untersuchen lassen und bereit sein, sich schon am Dienstag operieren zu lassen, wie die „Gazzetta“ berichtet. Zuletzt war das Sinner-Lager zwischen Operation und einer Fortsetzung der Reha hin- und hergerissen.
Nun deutet alles darauf hin, dass sich die Option Operation durchgesetzt hat. Mit Auswirkungen auf die Pläne des 25-Jährigen. Denn aus seinem geplanten Antreten bei den Australian Open im Jänner 2027 würde dann nichts werden. Nach der Operation wird die Genesungszeit nämlich mindestens drei Monate betragen.
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