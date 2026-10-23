US-Großbanken schieben KI-Agenten den Riegel vor

„Zu riskant“

Zu den Instituten, die externe KI-Anwendungen sperren, gehört Morgan Stanley. Dort seien bisher jedoch keine Fälle von eigenmächtig handelnden KI-Agenten aufgetreten, sagten Insider. Jamie Dimon, Chef der Großbank JPMorgan, hatte bereits Anfang Oktober erklärt, seine Bank entwickle eigene Werkzeuge, um die Risiken zu beherrschen. „Wir werden nicht einfach jeden externen Agenten in das Unternehmen lassen, weil das für die Kunden und für JPMorgan einfach zu riskant ist“, sagte Dimon.